Włąsny serial TV Puls "Jeżyk i Sprężynka". Premiera w Puls 2

Łukasz Szewczyk

• Pasmo z animacjami Puls Kids na kanale Puls 2, świętuje w marcu swoje 3. urodziny

• Z tej okazji Telewizja Puls przygotowała premierę pierwszego odcinka własnego serialu animowanego "Jeżyk i Sprężynka" o przygodach Jeżyka Puls Kids

- powiedział Dariusz Dąbski, Prezes Telewizji Puls.Telewizja Puls produkuje serial wraz ze studiem animacji Mapepi. Scenariusz do serialu napisała, przy współpracy z Telewizją Puls, Marzena Nehrebecka - uznana twórczyni filmów animowanych, autorka książek i seriali dla dzieci, w tym m.in. scenariuszy do serialu "Agi Bagi", który również można oglądać na Puls Kids. Tytułową piosenkę do serialu "Jeżyk i Sprężynka" wykonuje Jakub Jurzyk, a muzykę do piosenki skomponowało Studio Spot. Nad całością produkcji czuwa Małgorzata Bogucka-Serek, Brand Manager marki Puls Kids.- powiedziała Małgorzata Bogucka-Serek, Brand Manager marki Puls Kids.Serial przedstawia przygody Jeżyka Puls Kids i Sprężynki. Są oni mieszkańcami i opiekunami Parku Rozrywki. Wspólnie dbają o to, aby wszyscy czuli się tutaj bezpiecznie, byli szczęśliwi i mogli przeżyć prawdziwą przygodę. Zabawne historie mieszkańców Parku Rozrywki pełne są edukacyjnych wątków, uczą dzieci empatii, pracy zespołowej oraz zdrowego stylu życia.Premiera 18 marca o godzinie 18.50 w paśmie "Puls Kids" na kanale PULS 2.Serial "Jeżyk i Sprężynka" to kolejny krok w budowaniu świata Jeżyka Puls Kids. Do tej pory dzieci znały Jeżyka z serii zabawnych krótkich form animowanych prezentowanych na PULS 2; mogą się z nim zaprzyjaźnić również poza anteną: w sklepach dostępna jest pluszowa maskotka Jeżyka, puzzle, gry planszowe i karciane oraz seria książeczek i kolorowanek dla najmłodszych.