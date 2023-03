Start sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy z udziałem Polaków w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Pięćdziesiąt pięć załóg wystartuje w pierwszej tegorocznej rundzie FIA ERC, Rally Serras de Fafe.

• Wśród nich znalazły się trzy polskie duety - Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk, Tymoteusz Jocz/Maciej Judycki i Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot.

• Rywalizację na portugalskich odcinkach specjalnych oglądać będzie można w całości na żywo i z polskim komentarzem na antenie Motowizji.

Szutrowy Rajd Fafe odbędzie się po raz trzydziesty szósty. Część tras jest doskonale znana kibicom z Rajdu Portugalii, jednej z najpopularniejszych rund Rajdowych Mistrzostw Świata. W pamięć wpada przede wszystkim hopa Pedra Sentada. Widowiskowe wzniesienie przyciąga dziesiątki tysięcy kibiców, a na Rajdzie Fafe jest częścią odcinka specjalnego Lameirinha, będącego też dodatkowo punktowanym Power Stagem.Rally Serras de Fafe ma stałe miejsce w kalendarzu Rajdowych Mistrzostw Europy od 2021 roku. Tegoroczną edycję wygra na pewno ktoś nowy, ponieważ ani Andreas Mikkelsen, ani Nil Solans nie zdecydowali się na start w sezonie 2023. Lista startowa przepełniona jest jednak gwiazdami rajdów samochodowych.Na jej szczycie znajdują się obrońcy tytułów mistrzów Europy. Efrén Llarena i Sara Fernández raczej nie wspominają najlepiej ubiegłorocznego startu w Fafe, ale w pozostałych rundach pokazali rywalom miejsce w szeregu. Hiszpanie będą jedną z załóg w najnowszej rajdówce Škody - Fabii RS Rally2. Na dodatek Llarena i Fernández stanowią część niezwykle mocnego obozu MRF Tyres.Producent opon z Indii zdecydował się wesprzeć aż sześć załóg. Większość z nich powinniśmy oglądać w walce o czołowe pozycje. Prócz urzędujących mistrzów Europy zobaczymy między innymi Madsa Østberga, Simone Campedelliego, Mārtiņša Sesksa oraz Pontusa Tidemanda.O tytuł mistrza Europy zawalczy także Hayden Paddon, który chce zostać pierwszym kierowcą w historii spoza "Starego Kontynentu", któremu się to uda. Przeszkodzić mu w tym może urzędujący rajdowy mistrz Polski Tom Kristensson.Portugalscy kibice będą trzymali kciuki przede wszystkim za Armindo Araújo czy José PedroFontesa. W walce o tytuł mistrzów Portugalii mają jednak w tym roku wyjątkowego rywala. Craig Breen swój częściowy program w WRC połączył z pełną kampanią na Półwyspie Iberyjskim i Irlandczyka także zobaczymy na starcie Rajdu Fafe.Do mistrzostw Europy na jeden weekend wróci także Mikołaj Marczyk. Wraz z Szymonem Gospodarczykiem planują startować przede wszystkim w WRC 2 w ramach Rajdowych Mistrzostw Świata, a udział w Rajdzie Fafe będzie stanowił przygotowanie do nadchodzących startów, przede wszystkim w Rajdzie Portugalii.O zwycięstwo w ERC 4 powalczą także Tymoteusz Jocz z Maciejem Judyckim. Polska załoga mogła się już sprawdzić na tle europejskiej czołówki podczas ubiegłorocznego Rajdu Polski, na którym prezentowali obiecujące tempo.W stawce znalazło się także miejsce dla Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. Ich wynik nie będzie się liczył w walce o punkty Rajdowych Mistrzostw Europy, ale dla doświadczonego duetu będzie to okazja, by porównać czasy z liczną obsadą w samochodach Rally2.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Rywalizacja w tegorocznym Rajdzie Fafe w piątkowy wieczór rozpocznie się od superoesu w centrum miasta. W sobotę i niedzielę na załogi czeka szesnaście pozostałych odcinków specjalnych na górskich, szutrowych trasach.Wszystkie próby Rajdu Fafe, jak i każdej pozostałej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy oraz Rajdowych Mistrzostw Świata w 2023 roku zobaczyć będzie można obejrzeć na żywo w całości z polskim komentarzem na antenie Motowizji. Dzięki partnerstwu z promotorem obu cykli WRC Promoter GmbH, polski kanał motoryzacyjny dołączył do projektu Rally.TV, w ramach którego polscy kibice mogą oglądać wyjątkowe materiały z najważniejszych zawodów rajdowych i rallycrossowych na świecie.Rundy ERC na antenie Motowizji komentować będą głosy doskonale znane z transmisji WRC - Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak i Michał Adamiuk. Podczas Rajdu Fafe dołączą do nich Kamil Broniowski, autor vloga "Moto Pasje Kamila", a także rallycrossowy komentator Motowizji Krzysztof Woźniak. W roli eksperta pojawi się kierowca rajdowy Jakub Brzeziński.Piątek (10 marca):• godz. 21:30 - OS1 SSS FafeSobota(11 marca):• godz. 09:00 - OS2 Boticas/ Vale do Tamega 1 / OS3 Boticas/ Sra das Neves 1• godz. 11:15 - OS4 Cabeceiras de Basto 1• godz. 12:30 - OS5 Vieira do Minho 1• godz. 14:30 - Service B from Fafe Service Park• godz. 15:30 - OS6 Boticas/ Vale do Tamega 2 / OS7 Boticas/ Sra das Neves 2• godz. 18:00 - OS8 Cabeceiras de Basto 2• godz. 19:15 - OS9 Vieira do Minho 2Niedziela (12 marca• godz. 08:20 - OS10 Luilhas 1• godz. 09:25 - OS11 Seixoso 1 / OS12 Sta Quiteria 1• godz. 11:00 - OS13 Lameirinha 1• godz. 13:15 - OS14 Luilhas 2• godz. 14:25 - OS15 Seixoso 2 / OS16 Sta Quiteria 2• godz. 17:00 - OS17 Lameirinha 2 Power Stage• godz. 18:00 - Wrap Up from Fafe Service Park