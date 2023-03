General Lee ponownie królem szos. "Diukowie Hazzardu" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Dwóch kuzynów, jeden samochód i masa łobuzerskich perypetii - to muszą być "Diukowie Hazzardu".

• Kultowy amerykański serial powraca

Kultowy samochód Dodge Charger, zwany General Lee, do dziś kojarzony jest głównie z serialem "Diukowie Hazzardu". Wyścigi i wyprawy tym pojazdem to jeden z motywów przewodnich 7 sezonów produkcji. Wszystkie zostaną w całości wyemitowane przez Warner TV.Słynny pojazd prowadzą kuzyni Bo i Luke Duke, którzy nieustannie szukają nowych przygód. Adrenalinę ewidentnie mają we krwi! W każdym odcinku widzowie mogą zobaczyć inne machinacje. Nad bohaterami poza nieposkromioną chęcią dobrej zabawy, ciąży także nadzór kuratorski za nielegalne przewożenie bimbru. Przez błąd z młodości są łatwym kąskiem dla wszelkiej maści rzezimieszków, którzy chcą zrzucić winę za swoje przewinienia na kogoś innego. Różnym drobnym przestępcom wydaje się, że właśnie wymyślili przekręt życia... zrzucają więc winę na Bo i Luke'a, jednak bohaterom zawsze udaje się oczyścić z zarzutów. Pomaga im mądry i cierpliwy wuj Jesse oraz szukająca okazji do zabawy i podrywu kuzynka Daisy. Na ogonie siedzi im złośliwy komisarz Boss Hogg i skorumpowany szeryf Coltrane, którzy - tak samo jak przestępcy - chcą wrobić duet głównych postaci w swoje intrygi. Na szczęście ze wsparciem bliskich i niezawodnym królem szos pod ręką mogą umknąć tarapatom.W emitowanych odcinkach Bo i Luke pomogą przyjaciółce rodziny, Mary Kaye Porter. Szef mafii postanowi położyć łapy na jej oszczędnościach: Mary ma 100 tysięcy dolarów, które chce przeznaczyć na wychowanie dziecka. Mimo rozmaitych przeszkód Bo i Luke zrobią wszystko, aby pomóc kobiecie. Innym razem Hogg nakaże kuzynom przetransportować oskarżonego na rozprawę sądową. Będzie to Rocky Marlowe, wróg publiczny numer 1...Premiera we wtorek 7 marca o 17:00 na antenie Warner tv. Emisja od poniedziałku do piątku o 17:00. Powtórki o 11:10 zawsze w kolejny dzień roboczy.