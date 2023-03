Intrygi, romanse i mroczne sekrety. Nowy serial Viaplay "Hotel przy plaży" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Werner Gyllenmark (Samuel Fröler) dorastał w biedzie, dlatego przed laty poprzysiągł sobie, że za wszelką cenę awansuje w drabinie społecznej. Nie zważając na przeciwności losu robi wszystko, by jego hotel przynosił dochody. To trudne zadanie, zwłaszcza, gdy jest zmuszony do rywalizacji z dawnym wspólnikiem, Egilem Gripem (Dennis Storhøi), który jest w związku z jego byłą żoną - Marianne (Irina Eidsvold Tøien). Ponadto Grip, jak każdy ojciec, stara się chronić córkę Julie (Sofia Karemyr) przed wszelkim złem, w tym również demonami przeszłości.60-te urodziny Wernera Gyllenmarka to z pozoru zwykłe przyjęcie w 'Hotelu przy plaży', jednak lista gości może zdumiewać. Oprócz przyjaciół i pracowników znalazł się na niej również zagorzały wróg jubilata - Egil Grip we własnej osobie. Co więcej, rywal Gyllenmarka postanawia skorzystać z zaproszenia i zabrać ze sobą najbliższe sercu kobiety. W trakcie przyjęcia nieoczekiwanie Grip pada na ziemię i umiera, a tragedia wstrząsa całym miasteczkiem Saltsjövik. Sekrety z przeszłości wracają ze zdwojoną siłą, a relacje bohaterów zostają wystawione na ciężką próbę. Niektórzy będą w stanie poświęcić naprawdę wiele, by pogrzebać dawne trupy w szafie...Zaskakujące wydarzenia umieszczone w pierwszych rozdziałach książek to specjalność Camilli Läckberg i nie inaczej jest w przypadku "Domu przy plaży". W serialu nie zabraknie mrocznych wątków, z których znana jest autorka "Kamieniarza" (nominowanego do nagrody "Powieść Kryminalna Roku" 2010) oraz "Czarownicy" (nagrodzonej w 2019 roku "Diamentową Książką"). Camilla Läckberg sprzedała już 30 milionów egzemplarzy swoich powieści, a jej książki zostały opublikowane w ponad 60 krajach. Oprócz pisania bestsellerów, angażuje się w tworzenie produkcji filmowych. Dotychczas zaprezentowała szerokiej publiczności serię 'Hammarvik' oraz film fabularny "Glacier". W 'Hotelu przy plaży' zobaczymy ją również jako aktorkę, wcieliła się bowiem w postać Sussie. W 2021 roku wystąpiła również w oryginalnej produkcji Viaplay "Swedish Power Women", dostępnej również na polskiej platformie.- komentuje Camilla Läckberg.Oprócz samej twórczyni serialu, która wciela się w postać Sussie, w produkcji zobaczymy zdobywcę szwedzkiej nagrody telewizyjnej "Kristallen" Samuela Frölera, Irinę Eidsvold Tøien, Marianne Mörck, Dennisa Storhøia oraz Sofię Karemyr i Ylvali Rurling. "Hotel przy plaży" został stworzony we współpracy Camilli Läckberg z głównymi scenarzystami Lovisą Löwhagen i Jakobem Vasellem. Producentem serialu jest Jenny Grewdahl, a producentami wykonawczymi Kristoffer Graci z ramienia Creative Society Production i Lotta Dolk z Viaplay Group.Dwa pierwsze odcinki serialu 'Hotel przy plaży' będą miały swoją premierę 7 marca na platformie streamingowej Viaplay. Kolejne części ośmioodcinkowego serialu będą pojawiały się we wtorki. Ogłoszono już produkcję drugiego sezonu serii.