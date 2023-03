Łukasz Szewczyk

• Nowy serial TVP

• "Polowanie na ćmy" ma być początkiem realizacji planów Telewizji Polskiej dotyczących prezentowania polskiej historii w serialach.

Wybuch bomby przenoszonej przez młodego rewolucjonistę rozpoczyna opowieść o wydarzeniach, które wstrząsnęły życiem Warszawy w 1905 roku. Rosyjskie represje coraz bardziej skłaniają Polaków do zrywu niepodległościowego. Sytuacja jest tak napięta, że szef carskiej Ochrany, Markgrafski, postanawia przekierować uwagę tłumu na inny tor, prowokując w mieście zamieszki na tle obyczajowym.Serial przedstawia wydarzenia rewolucji 1905 roku w zaborze rosyjskim oraz rozgrywające się na jej tle romanse, towarzyskie intrygi oraz afery kryminalne. Bohaterkami tej opowieści są przede wszystkim kobiety, które pragną zmienić swoje dotychczasowe życie.Pierwszy odcinek. Warszawa, maj 1905 roku. Nieopodal luksusowego warszawskiego domu publicznego Franciszki Szlimakowskiej wybucha bomba przenoszona przez kurierów PPS'u. Ta przypadkowa eksplozja traktowana jest jak kolejna akcja bojowa wymierzona przeciw Rosjanom. Tego samego dnia sutener handlujący żywym towarem wykupuje z więzienia młodą dziewczynę, którą oddaje na procent do "przybytku" madame Szlimakowskiej. Ta - ujęta urodą i ogładą dziewczyny - przyjmuje ją do pracy i nadaje jej imię Yvette.Yvette kontaktuje się ze Szczerbem, działaczem niepodległościowym, przyjacielem jej narzeczonego Józefa, który został zesłany za Syberię. Dziewczyna postanawia zarobić pieniądze u madame, by odnaleźć ukochanego. U Szczerba poznaje Marcela, kuriera PPS'u, który przekazywał bombę i został ranny podczas eksplozji. W sklepie z sukniami Szlimakowska spotyka Nastazję Jurinę (Rosjankę z Petersburga), żonę carskiego policjanta. Jego szef, naczelnik warszawskiej Ochrany Markgrafski, obarcza go winą za kolejną eksplozję bomby w Warszawie.Szlimakowska marzy o sprzedaży swojego "przybytku". Chce wyjechać na zawsze z Warszawy ale na jej drodze stoi Wiktor Grun - referent carskiej policji prowadzący ciemne interesy z przestępczym światem Warszawy. Marzy mu się kariera w Ochranie, a jednocześnie zajmuje się handlem kobietami i ściąganiem haraczy, dlatego nie chce zgodzić się na plan sprzedaży burdelu.