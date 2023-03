"Dzień dobry TVN" na wiosnę

Łukasz Szewczyk

• Śniadaniowy program TVN ogłasza swoją ofertę na wiosnę

"Dzień Dobry TVN" to połączenie rozrywki, informacji, angażujących tematów i rozmów z gośćmi. Wiosną kontynuowane będą ulubione cykle widzów, pojawi się również akcja specjalna przygotowana z myślą o wszystkich miłośnikach gotowania.to nowy cykl "Dzień Dobry TVN". Cały miesiąc poświęcony będzie zagadnieniom i zabawom kulinarnym z widzami Wspólnie z prowadzącymi i zaproszonymi gośćmi widzowie przypomną i odkryją na nowo kuchnie naszych babć, regionalne smaki, przepisy z całego świata. Kucharze, którzy zwykle przygotowują rozmaite dania w studiu "Dzień Dobry TVN" tym razem spotkają się z widzami w ich domach, by wspólnie przygotowywać ich ulubione potrawy. W studiu gotować będą nie tylko profesjonaliści, ale również prowadzący. Na koniec miesiąca, podczas wielkiego finału akcji, Dorota Wellman zaprosi do wspólnego gotowania trzy osoby.Wśród kontynuacji znajdą się równieżTo spotkania, podczas których goście opowiadają o własnych dokonaniach, doświadczeniach, spojrzeniu na rzeczywistość. Bohaterami tego cyklu są postacie ze świata polityki, kultury, nauki, sportu. Wywiady przeprowadzają prowadzący "Dzień Dobry TVN". Do tej pory wśród gości znaleźli się Lech Wałęsa, Szymon Marciniak oraz Jan Englert. Z postaciami świata filmu i teatru będzie spotykać się Kinga Burzyńska w kontynuacji cyklu. Aktorzy, reżyserzy, producenci odkrywają w nim kulisy swojej pracy, przedstawiają osoby i miejsca, które ukształtowały ich jako twórców. Marzena Figiel - Strzała wprzybliżać będzie codzienne życie najmłodszych z odległych zakątków świata. Dzięki Michałowi Cessanisowi () widzowie poznają miejsca, które warto odwiedzić - zarówno te dobrze znane turystom jak i te, które dopiero czekają na odkrycie. Podczas swoich podróży Mikołaj Rey () zaprezentuje ciekawostki kulinarne z różnych regionów Polski. Zagadnienia związana ze zdrowiem będą tematem nowych odcinków, cyklu w którym Agata Młynarska rozmawia ze specjalistami i autorytetami medycznymi, by dostarczyć widzom aktualnych informacji, ale też obalić mity na temat dolegliwości, chorób i sposobów ich leczenia.Przydatny okaże się cykl, w którym eksperci podpowiedzą jak rozsądnie zarządzać finansami. Ula Chincz wpodzieli się cennymi radami na temat tego jak w prosty i szybki sposób okiełznać bałagan. Kasia Jaroszyńska wzaprezentuje inspirujące przestrzenie i ich pomysłodawców. Mikołaj Kawecki dostarczy najnowszych informacji o nowinkach technologicznych, ale też podzieli się wiedzą na temat tego jak w bezpieczny sposób z nich korzystać.W ramach akcjiprowadzący będą odwiedzać miejscowości w całej Polsce. Spotkają się z widzami, dowiedzą się z czego lokalne społeczności są szczególnie dumne, jakie atrakcje swojego regionu polecają i czym ich mieszkańcy zajmują się na co dzień. Już 8 marca Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik pojawią się w Kutnie.Emisja "Dzień Dobry TVN" codziennie od godz. 8:30 na antenie TVN. Prowadzą: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński, Małgorzata Ohme i Filip Chajzer, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak.