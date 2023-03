Ósmy sezon "Fear the Walking Dead" w AMC (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W połowie maja na antenie AMC premiera 8. sezon "Fear the Walking Dead"

AMC ujawniło pierwszy zwiastun ósmego i zarazem ostatniego sezonu serialu "Fear the Walking Dead". 30-sekundowy klip ukazuje Madison i Morgana pojmanych przez wrogą organizację podczas gdy Daniel i June szykują się do powstania przeciwko PADRE.Akcja 8. sezonu "Fear the Walking Dead" rozpoczyna się siedem lat po finale sezonu7., w którym Morganowi (Lennie James) i Madison (Kim Dickens) nie udało się uratować Mo przed PADRE. Teraz Morgan, Madison i reszta ludzi sprowadzonych przez nich na wyspę żyją pod cynicznymi rządami PADRE. I to właśnie rolą ośmioletniej Mo (Zoey Merchant), kiedy przygnębieni bohaterowie stracą już resztki nadziei, będzie przywrócenie wiary w lepszy świat.W rolach głównych występują James, Dickens, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman oraz Rubén Blades.Serial zostanie wyemitowany w dwóch częściach składających się z sześciu odcinków. Pierwszy będzie miał premierę w poniedziałek 15 maja o godz. 22:00. Finałowe odcinki 8. sezonu powrócą na antenę AMC pod koniec 2023 roku.