"Lewandowski - Nieznany". W marcu premiera polskiej produkcji Prime Video

Łukasz Szewczyk

• Pierwsza polska produkcja własna Prime Video.

• "Lewandowski - Nieznany" to intymny wgląd w życie i karierę jednego z najlepszych piłkarzy świata, Roberta Lewandowskiego.

• Premiera w marcu

Serwis streamingowyogłosił premierę pierwszego polskiego filmu dokumentalnego produkcji własnej o życiu i karierze Roberta Lewandowskiego, która odbędzie się. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do życia sportowca i nigdy wcześniej niepublikowanym materiałom, film zapewni użytkownikom Amazon Prime w Polsce niepowtarzalną możliwość poznania prawdziwego wizerunku i historii Roberta Lewandowskiego.Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzlotyi upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.Dokument składa się z rozmów z Lewandowskim oraz ze światowej klasy piłkarzami, trenerami i innymi sportowcami, takimi jak Xavi Hernandez, Thierry Henry, Jürgen Klopp i Zbigniew Boniek, a także z jego żoną Anną Lewandowską, rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Poprzez ekskluzywne wywiady film przedstawia nieznany dotąd obraz początków kariery Lewandowskiego w Polsce, jego wzrost popularności w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz jego rolę w drużynie jako dominującego strzelca i kapitana reprezentacji narodowej. Obraz obejmuje również transfer Lewandowskiego do FC Barcelony i przedstawia, jak ten ruch był postrzegany przez ekspertów i fanów, dodając własną perspektywę piłkarza i powody jego decyzji.- mówi Robert Lewandowski. -- powiedział Dan Grabiner, szef produkcji własnych Prime Video w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej. -- dodaje."Lewandowski - Nieznany" został wyprodukowany przez dom produkcyjny Papaya Films i wyreżyserowany przez Macieja Kowalczuka. Produkcja dołącza do oferty polskich tytułów już dostępnych na Amazon Prime, takich jak: "Small World", "Apokawixa", "Nie cudzołóż i nie kradnij", a także globalnych produkcji własnych Amazon, takich jak: "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Tom Clancy's Jack Ryan", "The Grand Tour" oraz "The Boys". Film uzupełnia kolekcję dokumentów sportowych dostępnych w Amazon Prime na wyłączność, w tym: "Wszystko albo nic: Arsenal", "Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur", "Wszystko albo nic: Manchester City".Subskrybenci Amazon Prime będą mogli oglądać dokument o Lewandowskim w dowolnym miejscu i czasie w aplikacji Prime Video na telewizory smart, urządzenia mobilne, Fire TV, Fire TV stick, tablety Fire, konsole do gier, a także online na stronie www.primevideo.com . W aplikacji Prime Video widzowie mogą pobierać odcinki na swoje urządzenia mobilne i tablety i oglądać je w dowolnym miejscu w trybie offline bez dodatkowych opłat. Prime Video jest dostępny w Polsce bez dodatkowych opłat w ramach subskrypcji Amazon Prime za 49 złotych rocznie lub 10,99 złotych miesięcznie.