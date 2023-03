Show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w odświeżonej odsłonie

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Polsatu startuje kolejny sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

• Na widzów czeka nowy duet prowadzących, jury w trzyosobowym składzie oraz nowe gwiazdy, a wśród nich przedstawiciel widzów Polsatu.

To pierwszy raz dla trzyosobowego składu jurorskiego. Obok znanej od pierwszej edycji programu międzynarodowej śpiewaczki operowej,i obecnego od 17. sezonu piosenkarza i prezentera telewizyjnego,zasiądzie, powszechnie znany, jako chłopak z gitarą. To nie tylko świetny muzyk, ale również aktor oraz autor piosenek, scenariuszy i kabaretów. Nowości nie mogło zabraknąć także wśród prowadzących. W parze zpojawi się. Panowie prywatnie przyjaźnią się od lat i jest między nimi wyczuwalna dobra energia.Skład uczestników tej edycji to także nie lada gratka. W tej edycji będziemy obserwować przemiany jednego z ardziej popularnych prezenterów w kraju, dziennikarza i producenta -, który wyjdzie ze swojej scenicznej strefy komfortu i pokaże się widzom z zupełnie nieznanej strony. Swoje zdolności wokalne i aktorskie zaprezentują również:- aktorka, producentka filmowa, reprezentantka Polski w międzynarodowych konkursach piękności, gwiazda filmów Bollywood oraz uczestniczka ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" i- aktorka teatralna, serialowa i filmowa, która zagrała m.in. w filmie "97 minutes" - międzynarodowej produkcji z Alekiem Baldwinem. Będziemy także obserwować przemiany, aktorki, piosenkarki i producentki, najpiękniejszej polskiej "Brzyduli". Do kobiecego grona dołączy też, występująca jako DARIA. To piosenkarka, która kształciła się w Londynie i również na Wyspach szkoliła swój warsztat muzyczny, stawiając tam pierwsze kroki na scenie. Jej singiel Paranoya był jednym z najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. W męskim gronie u boku Krzysztofa Ibisza pojawi się obecnie rozchwytywany aktor filmowy, telewizyjny i teatralny -. Przedstawicielem młodego pokolenia będzie wokalista,, który dał się poznać szerokiej publiczności dzięki zaśpiewanym przez niego balladom "My girl" oraz "All I Have" w filmie "365 dni". Piosenki stały się międzynarodowymi przebojami i najchętniej wyszukiwanymi numerami w serwisach streamingowych na świecie.Ósemkę wspaniałych zamyka pierwszy w międzynarodowej historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" amator, który wygrał casting.ma 21 lat i pochodzi z Międzyrzecza. Choć ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia, nie zdecydował się na kontynuację nauki. Po zakończeniu przygody z grą na fortepianie, jego pasją stało się śpiewanie, które towarzyszy mu do tej pory. Brał m.in. udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Daniel ukończył Technikum Ekonomiczne, a obecnie pracuje w branży paliwowej w jednej z krakowskich korporacji. Jest również wokalistą w zespole, grającym na eventach i weselach.Ta grupa uczestników programu zawalczy o Złotą Twarz oraz czek na 100 tysięcy złotych, który jak zwykle zostanie przekazany na wybrany cel charytatywny.