Derby północnego-zachodu w Premier League, wyścig o tytuł w Bundeslidze - weekend Viaplay Sport

Łukasz Szewczyk

• Liverpool kontra Manchester United czyli North West Derby - 26. kolejka Premier League

• Wyścig o tytuł trwa w najlepsze - 23. kolejka Bundesligi

Ostatnie tygodnie bez wątpienia należały do Manchesteru United. Zawodnicy Erika ten Haga najpierw wyeliminowali FC Barcelonę (2:2 i 2:1) i wywalczyli awans do 1/8 finału Ligi Europy, a następnie w wielkim finale Pucharu Ligi Angielskiej - Carabao Cup pokonali na Wembley Newcastle (2:0) i wznieśli w górę pierwsze, zdobyte pod wodzą holenderskiego szkoleniowca trofeum.'Czerwone Diabły' nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w kwestii walki o tytuł. Jednak choć zajmują wysokie, trzecie miejsce, strata jedenastu punktów do prowadzącego Arsenalu wydaje się zbyt duża, aby realnie myśleć o tak ambitnym celu. W United przede wszystkim koncentrują się na utrzymaniu miejsca w czołowej czwórce, które gwarantuje start w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.O awansie do czwórki marzy Liverpool, który zajmuje obecnie szóstą lokatę i traci do czwartego Tottenhamu sześć oczek. Jeszcze niedawno 'The Reds' rozdawali karty w Premier League, ale w tym sezonie grają w kratkę. Ewentualna porażka w North West Derby jeszcze bardziej skomplikuje ich sytuację, wygrana pozwoli realnie myśleć o grze w europejskich pucharach jesienią.Raptem trzy dni cieszyli się zawodnicy Manchesteru City z pozycji lidera Premier League. Po niezwykle ważnym, wyjazdowym zwycięstwie nad Arsenalem w połowie lutego, w następnych meczach regularnie tracili punkty i obecnie tracą do 'Kanonierów' już pięć oczek. Strata ta może się powiększyć już w ten weekend, bowiem 'The Citizens' zmierzą się z piątą siłą ligi czyli Newcastle. 'Sroki' notują znakomity sezon, a kluczem do ich udanych występów jest świetna defensywa o czym świadczy ledwie 15 straconych bramek w 23 ligowych spotkaniach.Tymczasem lider zagra z przedostatnim w tabeli Bournemouth i trudno się spodziewać innego scenariusz niż wygrana 'Kanonierów'. Na swój debiut w seniorskiej drużynie Arsenalu wciąż czeka pozyskany w styczniu z włoskiej Spezii Jakub Kiwior. Polak w poniedziałek wystąpił w meczu Arsenalu U21 z rówieśnikami z Chelsea i w opinii obserwatorów zaprezentował się z bardzo dobrej strony.Bieżące rozgrywki z pewnością nie należą do Southampton, które przed tygodniem musiało uznać wyższość Leeds, czyli bezpośredniego rywala w walce o ligowy byt. 'Święci' stracili gola w końcowym kwadransie spotkania, przegrali 0:1 i wciąż znajdują się na ostatnim miejscu. Kolejna szansa na opuszczenie dna tabeli już w sobotę, kiedy Jan Bednarek i koledzy zagrają przed własną publicznością z Leicester City.Przekonujące zwycięstwo nad Nottingham (4:0) pozwoliło West Hamowi wydostać się ze strefy spadkowej. W tej kolejce 'Młoty' zmierzą się z solidnym Brighton, ale będą musiały radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza. W starciu z Nottingham, podczas jednej z interwencji w drugiej połowie, Łukasz Fabiański został trafiony przez rywala kolanem w głowę i musiał opuścić boisko.- poinformował w środku tygodnia trener West Hamu David Moyes. Na razie nie wiadomo, jak długo Polak będzie pauzował.Ubiegłotygodniowe, przekonujące zwycięstwo (3:0) nad niedawnym liderem, Unionem Berlin pozwoliło Bayernowi Monachium na dołączenie do Borussi na szczycie ligowej tabeli. Dzień wcześniej Dortmundczycy, którzy wiosną kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, pokonali bowiem Hoffenheim (1:0). Porażka zepchnęła zaś Union na pozycję trzecią, a po piętach Berlińczykom depcze RB Lipsk.To właśnie mecz Borussii z drużyną z Lipska zapowiada się najciekawiej podczas nadchodzącego, futbolowego weekendu w Niemczech. Trudno się zresztą dziwić, skoro zagrają ze sobą jeden z liderów z czwartą drużyną w tabeli, a wszystko to na Signal Iduna Park, gdzie z trybun BVB wspierają dziesiątki tysięcy żywiołowych, uznawanych za najlepszych w Bundeslidze kibiców.Tymczasem obrońcy mistrzowskiego tytułu jadą do Stuttgartu i liczą na łatwą zdobycz punktową w starciu z gospodarzami. VfB raczej nie błyszczy formą w tym sezonie i czeka je walka o utrzymanie. Po wpadce z Borussią Moenchengladbach (2:3) Bayern wyraźnie złapał właściwy rytm i trudno sobie wyobrazić, że potknie się w Stuttgarcie.O miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach walczy Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie. Po znakomitym początku wiosny Wilki dopadł lekki kryzys formy, który chyba został już zażegnany, na co dowodem ma być triumf (2:0) nad FC Koeln przed tygodniem. Polski skrzydłowy ponownie pojawił się na boisku w roli rezerwowego i zapewne podobnie będzie w tę niedzielę, kiedy 'Wilki' zagrają z sąsiadującym z nimi w tabeli Eintrachtem Frankfurt.Dosyć nieoczekiwana porażka z Herthą Berlin (0:2) ponownie niebezpiecznie przybliżyła FC Augsburg do strefy spadkowej. Teraz drużyna Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego jedzie do Bremy, gdzie już czeka ekipa Werderu, plasująca się w tym sezonie w środku stawki.Tabelę zamyka Schalke, które zagra z przedostatnim Bochum. Zawodnikiem klubu z Gelsenkirchen jest Marcin Kamiński, który w poprzedniej kolejce (2:1 z VfB Stuttgart) wreszcie zajął miejsce na ławce rezerwowych i po cichu liczy na występ w ten weekend. Na boisku raczej na pewno zobaczymy pomocnika Bochum Jacka Góralskiego, który przed tygodniem w meczu z Werderem (0:3) wystąpił w roli zmiennika.Plan transmisji:Piątek (3 marca):• godz. 20:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Marcin BorzęckiSobota (4 marca):• godz. 13:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Maciej Łuczak• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Przemysław Pozowski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Tomasz Urban• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania i Marcin Borzęcki• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Mateusz Skwierawski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Michał Zachodny• godz. 16.00 Premier League:Komentarz: Dawid Król i Dawid Szymczak• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Wojciech Piela i Jarosław Koliński• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Paweł Grabowski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Adam Delimat i Michał Borkowski• godz. 18:30 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Wojciech Piela• godz. 18:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Tomasz UrbanNiedziela (5 marca):• godz. 15:00 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Paweł Grabowski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Radosław Gilewicz• godz. 17:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Maciej Łuczak• godz. 17:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Marcin BorzęckiPoniedziałek (6 marca):• godz. 21:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Wojciech Piela