Ważne sprawdziany ligowych liderów hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecze czołowych lig europejskich, w których poważnym próbom zostaną poddane drużyny zajmujące pierwsze miejsce w tabeli.

W ubiegłym tygodniu FC Barcelona doznała pierwszej ligowej porażki w 2023 roku i jej przewaga nad drugim w tabeli Realem Madryt stopniała do siedmiu punktów. Blaugrana nadal jest głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego, ale jeśli nie chce skomplikować swojej sytuacji, to musi jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. W najbliższej kolejce jej rywalem będzie broniąca się przed spadkiem Valencia CF. Barça będzie faworytem, jednak musi uważać, bo ekipa z Walencji ostatnio prezentuje się coraz lepiej, a w poprzedni weekend sensacyjnie pokonała trzeci w stawce Real Sociedad. Kilku piłkarzy z Katalonii boryka się z drobnymi urazami, dlatego w starciu z Nietoperzami wiele będzie zależało od innych kluczowych zawodników, takich jak Ansu Fati, Ferran Torres czy Gavi. Czy młode gwiazdy wytrzymają presję i przesądzą o losach tego ważnego spotkania?W innej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji Real Sociedad podejmie Cádiz CF. Drużyna z Estadio Anoeta wygrała tylko jeden z ostatnich pięciu meczów i musi pokonać zespół z Kadyksu, by utrzymać się na ligowym podium. Goście na pewno nie ułatwią im zadania, ponieważ potrafią grać z silniejszymi rywalami, co udowodnili we wcześniejszych kolejkach, odbierając punkty między innymi Atlético Madryt i Villarrealowi CF.SSC Napoli to zdecydowany lider ligi włoskiej, a S.S. Lazio jest w czołówce tabeli i walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Starcie tych zespołów może okazać się największym szlagierem tego weekendu na boiskach Serie A. Azzurri staną przed szansą na dziewiąte ligowe zwycięstwo z rzędu, które umocni ich pozycję i przybliży do pierwszego scudetto od 33 lat. Do sukcesów klubu mocno przyczynia się Piotr Zieliński, którego popularny serwis Il Mattino uznał w tym tygodniu za kluczowego zawodnika Napoli. Polak imponuje kreatywnością i techniką oraz notuje znakomite statystyki dotyczące posiadania i rozgrywania piłki. Tym razem reprezentant naszego kraju stanie przed nie lada wyzwaniem, bo w drugiej linii Lazio znajdzie się Sergej Milinković-Savić, jeden z najlepszych pomocników ligi włoskiej.W ten weekend dojdzie również do ligowego klasyku, w którym AS Roma podejmie Juventus FC. Na Stadio Olimpico nie zabraknie polskich akcentów, bo w barwach gospodarzy będzie można zobaczyć Nicolę Zalewskiego, a w szeregach gości Wojciecha Szczęsnego. Rzymianie w przypadku zwycięstwa mogą awansować na pozycję wicelidera, natomiast Stara Dama, jeśli sięgnie po komplet punktów, to znacznie przybliży się do miejsca gwarantującego awans do europejskich pucharów. Kibice liczą na podobne emocje jak w poprzednim starciu tych ekip w Rzymie, wygranym przez Juve 4:3.W 26. kolejce Ligue 1 Uber Eats prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain zmierzy się z nieprzewidywalnym FC Nantes. Paryżanie przystąpią do tego spotkania podbudowani ubiegłotygodniowym zwycięstwem 3:0 w prestiżowym meczu z Olympique Marsylia. Dzięki temu znacznie przybliżyli się do obrony tytułu mistrza Francji. Najbliższy rywal może stawić im silny opór, bo w tym roku wyjątkowo dobrze spisuje się na wyjazdach. Tak było między innymi w połowie lutego, kiedy Kanarki zremisowały w Turynie z Juventusem i były bliskie wyeliminowania go z rozgrywek Ligi Europy UEFA. Czy na Parc des Princes piłkarze trenera Antonine'a Kombouaré zaprezentują się równie dobrze?Sporych emocji powinna dostarczyć także konfrontacja trzeciego w tabeli RC Lens z szóstym LOSC Lille. Na Stade Bollaert-Delelis ekipa Przemysława Frankowskiego, Adama Buksy i Łukasza Poręby postara się o udany rewanż za jesienną porażkę z Lille. Wówczas decydującego gola strzelił Jonathan David, jeden z głównych kandydatów do korony króla strzelców ligi francuskiej. Czy w rewanżu defensywa Lens powstrzyma skutecznego Kanadyjczyka?W tym sezonie ligowym SL Benfica wygrała aż 19 spotkań, dwukrotnie zremisowała i doznała tylko jednej porażki. Tak imponujący bilans sprawia, że jest na dobrej drodze do wywalczenia swojego 38. tytułu mistrza Portugalii. W 23. kolejce rywalem Orłów z Lizbony będzie FC Famalicão, które w poprzednim starciu tych ekip na Estádio da Luz uzyskało niespodziewany remis. Warto docenić to osiągnięcie, ponieważ od kwietnia 2022 roku punkty Benfice na jej terenie obok Famalicão odebrały tylko FC Porto i Sporting CP. Czy tym razem gospodarze, ze znajdującym się w wybornej formie João Mário na czele, znajdą sposób na zdyscyplinowaną defensywę gości?Plan transmisji:Piątek (3 marca):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian GątarekSobota (4 marca):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2(komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski,studio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Mracin Gazda• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Antoni Partum, Mateusz Janiak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Grzyb• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (5 marca):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Spruch, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Marcin Nowomiejski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00, Eleven Sports 1,- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (6 marca):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski