Jon Jones i Mateusz Gamrot na UFC 285 w Polsacie Sport

• W nocy z soboty na niedzielę (4/5 marca) o godzinie 4:00 widzowie Polsatu Sport zobaczą hit MMA.

• Legenda tego sportu, Jon Jones, zaliczy debiut w wadze ciężkiej i będzie to jeden z dwóch pojedynków mistrzowskich gali UFC 285.

• W Las Vegas do oktagonu wejdzie także Mateusz Gamrot

Mateusz Gamrot ofertę walki z Jalinem Turnerem otrzymał zaledwie na nieco ponad dwa tygodnie przed galą UFC 285. Polak bez wahania przyjął zastępstwo za kontuzjowanego Dana Hookera, pokazując tym samym swoją mistrzowską mentalność. Jego rywal to aktualnie numer 10 wagi lekkiej. Zajmujący 7. miejsce Gamrot, chce potwierdzić swoją wyższość na tle obdarzonego lepszymi warunkami fizycznymi rywala.Najważniejszym wydarzeniem gali UFC 285 bezsprzecznie jest powrót do oktagonu Jona Jonesa. Amerykanin to żywa legenda UFC. Pozostaje niepokonany od 2010 roku, a jako mistrz wagi półciężkiej nie miał sobie równych. Od dłuższego czasu głośno deklarował jednak, że chce spróbować swoich sił w królewskiej dywizji. Ostatni pojedynek stoczył trzy lata temu, a później walczył z osobistymi demonami i negocjował z szefostwem UFC powrót, już jako zawodnik wagi ciężkiej. W niej trzydziestopięciolatka przywita o trzy lata młodszy Ciryl Gane. Francuz to obecnie numer jeden w rankingu królewskiej dywizji UFC, a stawką jego pojedynku z Jonesem będzie pas mistrza Ultimate Fighting Championship.W Las Vegas już po raz ósmy swojego tytułu królowej wagi muszej, bronić będzie Valentina Shevchenko. Tym razem naprzeciw zawodniczce urodzonej w Kirgistanie stanie Alexa Grasso. Meksykanka pozostaje niepokonana od czterech pojedynków, a w rankingu swojej kategorii wagowej zajmuje szóste miejsce. Jej ewentualne zwycięstwo może stanowić niespodziankę, ale z pewnością nie będzie wypadkiem przy pracy.