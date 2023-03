Kolejny klasyk Ekstraklasy, hity LaLiga i Premier League, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Canal+ Sport

• Mecz na szczycie w LaLiga Santander, starcie Górnik - Legia w PKO BP Ekstraklasie, spotkania Arsenalu oraz Manchesteru City w Premier League

Tę kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowe spotkanie Stali Mielec z Piastem Gliwice. Następnie Cezary Olbrycht zaprasza na "Superpiątek", w ramach którego Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk. Sobotnie zmagania rozpoczną się w Łodzi, gdzie miejscowy Widzew zagra z Wartą Poznań. Łodzianie nie przegrali jeszcze w tym roku na własnym obiekcie i będą chcieli podtrzymać tę passę. Natomiast Warta, po ostatnim zwycięstwie nad Koroną Kielce 5:1, będzie chciała pójść za ciosem. Następnie Korona Kielce będzie chciała zmazać plamę z ostatniego przegranego spotkania. Rywal? Wisła Płock. Płocczanie przegrali cztery ostatnie spotkania i cały czas czekają na pierwsze punkty w tym roku kalendarzowym. Na koniec sobotniej serii gier kolejny ligowy klasyk, tym razem w Zabrzu. Górnik podejmie Legię.W niedzielę odbędą się trzy spotkania. Miedź Legnica o ligowe punkty powalczy z Jagiellonią Białystok. Następnie pojedynek w Szczecinie i trudne zadanie przed liderem z Częstochowy. Ostatni niedzielny mecz to starcie w Krakowie. Cracovia, która cały czas walczy o miejsce premiowane udziałem w europejskich pucharach, podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław. 23. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Radomiaka Radom z KGHM Zagłębiem Lubin.Pięć punktów wynosi przewaga Arsenalu nad Manchesterem City w Premier League. Kanonierzy, w środku tygodnia, pokonali w Londynie Everton 4:0 w zaległym meczu i umocnili się na prowadzaniu w angielskiej ekstraklasie piłkarskiej. Czy przewaga zmieni się po najbliższej serii gier? O tym fani angielskiej piłki przekonają się w sobotnie popołudnie, kiedy to Manchester City zagra z Newcastle, a Arsenal podejmie Bournemouth.Czas na 24. kolejkę LaLiga Santander, w ramach której odbędzie się kilka bardzo ciekawych spotkań. Jednym z nich będzie sobotnie starcie Atletico Madryt z Sevillą. Zespół Diego Simeone w ostatnich kolejkach regularnie punktuje i umacnia się w górnej części tabeli. Sevilla? Gra w kratkę, ale to zawsze trudny rywal. W niedzielę mecz na szczycie ligi hiszpańskiej. Na Estadio Benito Villamarín zawita Real Madryt. Betis trzy ostatnie spotkania wygrał, Real przed tygodniem zgubił punkty w derbach Madrytu i strata do pierwszego miejsce wzrosła do siedmiu "oczek". Teraz podopieczni trenera Ancelottiego nie mogą już sobie pozwolić na kolejne potknięcie. W innych meczach Getafe o ligowe punkty powalczy z Gironą. Rayo Vallacano zagra w niedzielę z Athletic Bilbao, a w poniedziałek Osasuna zmierzy się z Celtą.Bardzo ciekawie przebiega walka o najwyższe pozycje w Ligue 1 Uber Eats. Drugi w tabeli Olympique Marysylia ma tylko dwa punkty przewagi nad trzecim zespołem z Monaco oraz czwartą drużyną z Lens. W poprzedniej kolejce Lens straciło punkty, drużyna Przemysława Frankowskiego niespodziewanie zremisowała z Montpellier. W najbliższej kolejce o zwycięstwo także nie będzie łatwo. W sobotę Lens zagra na własnym stadionie z Lille, które zajmuje szóstą lokatę i goni czołówkę. Również w sobotę o punkty powalczy PSG, a rywalem będzie Nantes. W niedzielny wieczór kolejne trudne zadanie przed OM. Po ubiegłotygodniowej porażce z PSG teraz rywalem będzie piąte w tabeli Rennes. W niedzielę Troyes podejmie na własnym stadionie Monaco, Toulouse powalczy o punkty z Clermont, a Lyon zmierzy się z Lorient.Sezon zasadniczy NBA powoli zbliża się do końca, dlatego każde zwycięstwo staje się jeszcze cenniejsze. Weekend kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata będą mogli obejrzeć aż cztery mecze. W nocy z piątku na sobotę Boston Celtics zmierzy się z Brooklyn Nets. W sobotnią noc Washington Wizards powalczą z Toronto Raptors i będzie to spotkanie o przysłowiowe "sześć punktów", gdyż obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. W niedzielę dwa kolejne spotkania. Dončić i spółka zagrają z Phoenix Suns. Natomiast popularni "Jeziorowcy", którzy cały czas marzą o awansie do fazy play-off, zmierzą się z Golden State Warriors.Plan transmisji:Piątek (3 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Adam Szała• 01:30 NBA:(Canal Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Mirosław NoculakSobota (4 marca):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Adam Szała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Mielcarski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Szymon Przedpełski, Mirosław NoculakNiedziela (5 marca):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Murawski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Igor Lewczuk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 19:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Jakub Kręcidło• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Łopaciński, Szymon SzewczykPoniedziałek (6 marca):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Jagoda• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma