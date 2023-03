Telewizyjna premiera serialu "Rodzina na Maxa" w Poslacie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna telewizyjną emisję serialu "Rodziny na Maxa"

• W rolach głównych Nikodem Rozbicki, Anna Smołowik i Ewa Kasprzyk

"Rodzina na Maxa" to komediowy serial z podtekstem. Pod zabawnym tonem produkcji kryją się ważne wątki: jak stworzyć związek z dużą różnicą wieku? Co trapi dzisiejszych nastolatków i czym jest współczesna rodzina? Bohaterem jest 25-letni Max, który pewnego dnia spotyka kobietę swoich marzeń, Karolinę (Anna Smołowik), i szybko się w niej zakochuje. Ale ideał nie jest aż tak "idealny" - to matka trójki dorastających dzieci, mieszkająca pod jednym dachem z... eksteściową. Ani dzieci, ani eksteściowa nie będą zachwyceni pojawieniem się Maxa. On jednak nie podda się tak łatwo