Startuje nowy wyścig "Azja Express" w TVN

Łukasz Szewczyk

• TVN rozpoczyna emisję nowego sezonu "Azja Express"

Rusza nowa edycja programu "Azja Express". Tym razem trasa wyścigu będzie przebiegała przez Turcję, Gruzję i Uzbekistan - od Stambułu, gdzie Europa spotyka się z Azją, przez malownicze plaże Morza Egejskiego, bezdroża Kaukazu, ubogie postsowieckie miasteczka, pustynię uzbecką, aż po Taszkient. W tę wymagającą trasę wyruszy 8 odważnych par. Wśród nich znajdą się: Czesław i Dorota Mozil, Kasia i Andrzej Gąsienicowie, Krystian Pesta i Oliwia Pesta, Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, Adam Zdrójkowski i Dariusz Zdrójkowski, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Wojciech Łozowski i Bartosz Kochanek, a także Angelika i Łukasz Trochonowicz.Uczestnicy nowej edycji programu "Azja Express" czuli się doskonale przygotowani do wyjazdu. Przyjechali do Stambułu wytrenowani, pełni optymizmu, gotowi na przygodę życia i wyposażeni w sprzęt, którego nie powstydziłby się profesjonalny podróżnik. Jednak nie spodziewali się, że rzeczywistość przekroczy ich najśmielsze oczekiwania... 4000 kilometrów przejechane autostopem, drastyczne zmiany aury i temperatury, nieustanne mierzenie się ze zniechęceniem, zmęczeniem i tęsknotą. Jak poradzili sobie w tak zupełnie nowej dla siebie sytuacji, czy udało im się wyjść z własnej strefy komfortu?Wyścig rozpoczął się w oszałamiającym Stambule - jednym z największych, leżącym na dwóch kontynentach, miast świata. Prowadząca program Daria Ładocha i osiem, pełnych energii par, zerwało się o świcie i ruszyło w kierunku Uzbekistanu, gdzie w finałowym odcinku zmierzą się najwytrwalsi i najszybsi.Pierwsza misja polegała na odnalezieniu plecaków, które są znakiem rozpoznawczym programu. Jak zwykle droga do ich zdobycia była kręta, stroma i najeżona zaskakującymi przeszkodami. Trzy pary, z najlepszym czasem wykonania zadania, stanęły do walki o amulet wart pięć tysięcy złotych. Niezwykłe zawody odbyły się na majestatycznym konstantynopolitańskim Hipodromie. Zwycięzcy, oprócz amuletu, otrzymali Złotą Kartę, która w tym sezonie jest nowością i może mieć duży wpływ na przebieg wyścigu. Kolejnym etapem wyprawy była podróż do zielonej Bursy. Niestety kilka par miało trudności z wydostaniem się ze Stambułu i zmierzch zastał ich w rozrywkowym centrum metropolii. Czy udało im się tam znaleźć miejsce do spania? I jak minęła uczestnikom pierwsza noc tej zaskakującej przygody?