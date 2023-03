Premiera polskiej wersji serialu "Sługa Narodu" w Polsacie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna emisję serialu "Sługa Narodu".

• Produkcja jest polska wersją ukraińskiego hitu o tym samym tytule, w który wyprodukował i w którym główna rolę zagrał Wołodymyr Zełenski. Rola zapoczątkowała polityczna karierę obecnego prezydenta Ukrainy.

Ukraiński pierwowzór serialu wyniósł do władzy Wołodymyra Zełenskiego, który grał w nim główną rolę. Bohaterem polskiej wersji jest nauczyciel historii Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem a Konieczny - bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.Emisja po dwa odcinki.