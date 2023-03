Łukasz Szewczyk

• Startuje wiosenna ramówka TVN Turbo

"Automaniak" / Fot. TVN Turbo

Wiosna w TVN Turbo to kontynuacje ulubionych programów a także cztery nowości. Pierwsza z nich pokaże, że w Polsce nie brakuje uczciwych warsztatów samochodowych. W programie(od 30 kwietnia) kamery stacji zajrzą do trzech z nich. Widzowie dowiedzą się jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed mechanikami wymagający klienci. Fachowcy przedstawią jak naprawiają usterki i dadzą wskazówki jak im zapobiec.W nowym sezonie, Grzegorz Duda i Przemek Szafrański już po raz czwarty staną do pojedynku. Będzie to dla nich kolejny sprawdzian umiejętności technicznych i kreatywności, a dla wielu widzów sentymentalna podróż. W nowej serii programu(od 2 kwietnia) panowie postanowią uczcić 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji samochodu, który w dużym stopniu zmotoryzował nasz kraj.Na widzów czeka nowa odsłona programu Dawida Andresa. W(od 30 marca)​ prowadzący odwiedzi największe miasta kraju, wspaniałe wybrzeża Oceanów Indyjskiego i Atlantyckiego, górskie przełęcze i rezerwaty dzikich zwierząt. Podróżnik pokaże jak wygląda praca kierowcy ciężarówki w tym państwie, a także życie w różnych jego zakątkach. RPA to kraj niezwykłych kontrastów i różnorodności etnicznej, gdzie na co dzień przepych miesza się z biedą.Na antenie kanału pojawią się również nowe rankingi.(od 5 marca) to przegląd pojazdów stworzonych po to, by pokazać wizję przyszłości projektantów i producentów. Każdy z modeli poddany zostanie ocenie ekspertów, w gronie których znajdą się m.in. Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda, Sebastian "Kickster" Kraszewski czy Kamil Chwastek ("Poczciwy Krzychu"). Program spróbuje też odpowiedzieć na pytanie dlaczego prezentowane samochody koncepcyjne nigdy nie trafiły do sprzedaży. Z kolei tytuł kolejnej nowości mówi sam za siebie. We(od 5 marca) znajdą się najbardziej imponujące efekty pracy człowieka i zadziwiające dzieła natury. Zaprezentowane zostaną największe i najmniejsze przedmioty, stworzenia oraz pojazdy.Wiosną do TVN Turbo powróci najdłużej emitowany program motoryzacyjny.(od 5 marca) to kolejna porcja niestandardowych testów, rzetelnych ocen i fachowych porad. W nowej serii Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk i Łukasz Bąk wybiorą się na wyprawę, której celem będą najpiękniejsze alpejskie przełęcze. Prowadzący poświęcą też jeden z odcinków samochodom, które znajdują się w ich prywatnych kolekcjach.Nie zabraknie również programów o naprawach samochodów. Awarie zdarzają się cały czas, zwykle w najmniej odpowiednim momencie. Adam Klimek, który pomógł już w wielu trudnych przypadkach wraca z trzecim sezonem(od 19 marca). Nasz specjalista ponownie postara się znaleźć rozwiązania nawet dla najbardziej zagadkowych usterek. Z kolei(od 5 marca) po raz piąty udowodnią, że auto można naprawić nawet w nerwowej atmosferze i niesprzyjających warunkach: podczas ulewy czy niemal w ciemnościach.Amatorzy rywalizacji ucieszą się na wieść o piętnastej serii(od 5 marca). Przemek Szafrański i Paweł Miszta po raz kolejny będą kupować, remontować i sprzedawać dowolne auta tak, by jak najwięcej na nich zarobić. W nowym sezonie programu panowie dużo częściej będą musieli ryzykować. Niestabilność cen i presja czasu niejednokrotnie przełożą się na wynik pojedynku. Kto wypadnie lepiej: podejmujący ryzyko Paweł czy skłonny do asekuracji Przemek?Sytuacja ekonomiczna wpłynęła także na rynek samochodów używanych. Ostatnio znalezienie odpowiedniego auta w korzystnej cenie stało się jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Na szczęście, Adam Kornacki jak zwykle stanie na wysokości zadania i w nowym sezonie(od 5 marca) pomoże widzom w wyborze wymarzonego auta. Tym razem poszuka między innymi sedanów, kombi czy elektrycznego SUV-a. Na antenę TVN Turbo powrócą też(od 5 marca), którzy pokażą kulisy pracy w branży sprzedaży aut używanych. Nasi specjaliści udowodnią, że znalezienie uczciwego handlarza samochodów niesie za sobą wiele korzyści.W ofercie kanału nie zabraknie bieżącego przeglądu informacji ze świata motoryzacji. Marcin Orzepiński oraz Kacper Jeneralski codziennie dostarczą porcję wiadomości w programie