"Superwizjer" TVN wiosną z nowym pasmem emisji

Łukasz Szewczyk

• Reporterski program "Superwizjer", powraca z kolejnym sezonem na antenę TVN.

• Wiosną magazyn będzie pokazywany w nowym paśmie

Magazyn śledczy reporterów "Superwizjer" wraca do korzeni. Od nowego sezonu program prowadzony przez Jarosława Jabrzyka będzie emitowany ponownie w niedzielne wieczory.- zapowiada Jarosław Jabrzyk, prowadzący i redaktor naczelny "Superwizjera".Dziennikarze "Superwizjera" są bezkompromisowi, dociekliwi i mają odwagę podejmować najtrudniejsze tematy. Opowiadają swoim widzom historie, które przejmują, poruszają, ale także oburzają i bulwersują. To z "Superwizjera" widzowie po raz pierwszy dowiedzieli się o tym, że Tomasz Komenda jest niewinny, poznali kulisy działania polskich neonazistów, a także dowiedli, że do obrotu trafia wołowina z chorych i padłych zwierząt. Reportaże "Superwizjera" wskazują na zagrożenia, stawiają trudne pytania, ale także szukają rozwiązań i odpowiedzi. Cel, który przyświeca pracy zespołu jest jeden - jak najbardziej pełny obraz otaczającej nas rzeczywistości.Warto również przypomnieć, że na użytkowników Playera czekają trzy wstrząsające i poruszające filmy dokumentalne autorstwa dziennikarzy "Superwizjera" - "Młoda Białoruś", "Polacy w Legii Cudzoziemskiej" oraz najnowszy - "Wagnerowcy. Najemnicy Putina".