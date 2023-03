Finałowy sezon "Sukcesji" w HBO Max. Oficjalny zwiastun (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Już jest oficjalny zwiastun oraz plakat czwartego i ostatniego sezonu nagrodzonego Emmy serialu HBO Original "Sukcesja".

Produkcja, której twórcą jest Jesse Armstrong, pokazuje kulisy walki o władzę i skomplikowane relacje rodzinne z perspektywy głowy rodziny Logana Roya (Brian Cox) i jego czwórki dorosłych dzieci, Kendalla (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Romana (Kieran Culkin) i Connora (Allan Ruck).W składającym się z dziesięciu odcinków, czwartym sezonie "Sukcesji" sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco zbliża się wielkimi krokami. Perspektywa transakcji z wizjonerem technologicznym Lukasem Matssonem, wywołuje niepokój i podziały w rodzinie Royów. Bohaterowie zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich przyszłość po sfinalizowaniu umowy.Trzy pierwsze sezony "Sukcesji" zebrały 48 nominacji do nagród Emmy i zwyciężyły w 13 kategoriach, w tym za Najlepszy serial dramatyczny (drugi i trzeci sezon). Drugi sezon, którego premiera miała miejsce w październiku 2021, zdobył nagrodę SAG w kategorii Obsada serialu dramatycznego.Twórcą serialu jest Jesse Armstrong. Producentami "Sukcesji" są: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy i Will Ferell. Showrunnerem produkcji jest Jesse Armstrong.