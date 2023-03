Telewizyjna premiera serialu "Mój agent" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Jak wyglądają kulisy pracy z największymi gwiazdami filmu, teatru i telewizji?

• Co dzieje się na planach filmowych, sesjach zdjęciowych, uroczystych bankietach?

• O tym jak wygląda codzienna praca z gwiazdami będzie można przekonać się oglądając serial "Mój agent" w TVN

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy.Pierwszy sezon serialu składa się z sześciu odcinków. W roli wiodącej w każdym pojawi się gościnnie inna polska gwiazda. W pierwszym będzie to Magdalena Cielecka, w drugim Danuta Stenka oraz Grażyna Szapołowska, w trzecim Jerzy Stuhr oraz Maciej Stuhr, w czwartym Marta Żmuda Trzebiatowska, w piątym Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak, w szóstym Daniel Olbrychski. W drugim sezonie produkcji występują Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Andrzej Seweryn, Adam Turczyk, Krystyna Janda, Marian Opania, Agata Kulesza. W role agentów oraz ich asystentów wcielą się Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro, Sylwia Achu.Bohaterami serialu są pracownicy prestiżowej warszawskiej agencji AAK. Marek (Marek Gierszał), Aga (Aleksandra Pisula), Gabriel (Maciej Maciejewski) i Mira (Ewa Szykulska) mają pod swoją opieką największe gwiazdy filmu, teatru, telewizji. Dla swoich klientów są gotowi na każde poświęcenie. Negocjują kontrakty, rozwiązują konflikty, potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Ich praca bywa niezwykle wymagająca. Jak powszechnie wiadomo agent gwiazdy nie ma łatwego życia. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy umiera Gustaw, właściciel agencji (Krzysztof Jasiński). W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota (Paulina Walendziak) - dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym o czym marzy. Przypadek sprawi, że rozpocznie pracę w agencji, u boku ojca i... wbrew jego woli. Czy rzeczywistość okaże się zgodna z jej wyobrażeniami o kulisach show-biznesu?W pierwszym odcinku. Plan zdjęciowy gotowy, fotograf czeka. Ale gdzie podziewa się Magdalena Cielecka? Gwiazda spóźnia się na sesję zdjęciową, jej agent Gabriel próbuje się z nią skontaktować. Gdy aktorka dociera na miejsce udziela wywiadu, w którym zdradza, że już niebawem wystąpi w filmie samego Quentina Tarantino! Jednocześnie Gabriel otrzymuje niepokojącą informację od amerykańskich producentów.