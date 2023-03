Odkodowane spotkania Igi Świątek na YouTube Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę prestiżowego dubletu - Sunshine Doble, czyli wygrania w jednym roku Indian Wells oraz Miami Open.

• Z tej okazji Canal+ przygotował niespodziankę dla kibiców tenisa.

• Pierwsze spotkania Igi Świątek podczas obu turniejów będą transmitowane na YouTube

Iga Świątek prezentuje bardzo dobrą formę. Polska tenisistka zagrała w lutym w dwóch turniejach - WTA 500 w Dosze oraz WTA 1000 w Dubaju. Zmagania w Katarze zakończyła zwycięstwem. Natomiast podczas turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, światowa "jedynka", musiała uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikovej.Po kilkudniowej przerwie Iga wraca do gry i weźmie udział w dwóch turniejach w Stanach Zjednoczonych. Najpierw będzie to turniej WTA 1000 w Indian Wells, a następnie WTA 1000 w Miami. Przed rokiem Polka triumfowała w obu turniejach i wywalczyła prestiżowy dublet - Sunshine Double. W finale Indian Wells Iga wygrała z Marią Sakkari, z kolei w Miami Świątek okazała się lepsza od Naomi Osaki.Premierowe spotkania Igi Świątek podczas tegorocznych turniejów Indian Wells oraz Miami Open będą mogli obejrzeć wszyscy kibice, niezależnie od tego, czy posiadają dostęp do CANAL+. Oba pojedynki będą transmitowane na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport Przypomnijmy, że transmisje cyklu WTA TOUR do 2026 roku dostępne są w Canal+, jak również za pośrednictwem serwisu Canal+ Online (canalplus.com).