Specjalny odcinek "Milionerów" TVN na Dzień Kobiet

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (7 marca 2023 roku) na antenie TVN emisja specjalnego odcinka "Milionerów" z okazji Dnia Kobiet

• O najwyższą wygraną powalczą w "Milionerach" dwa wyjątkowe duety: Magdalena Cielecka i Marta Kuligowska oraz Agata Kulesza i Agnieszka Suchora.

Na antenie TVN można już oglądać premierowe odcinki "Milionerów". Na jakie pytania będą musieli odpowiedzieć nowi uczestnicy? Zasady pozostają takie same. Od głównej wygranej dzieli każdego dwanaście pytań. Mogłoby się wydawać, że mając do dyspozycji trzy koła ratunkowe i nieograniczony czas na odpowiedź milion znajduje się w zasięgu ręki. Czy na pewno? W studiu, pod wpływem ogromnych emocji, żadne z pytań nie jest proste. Przekonają się o tym uczestniczki odcinka specjalnego, który wyemitowany zostanie z okazji Dnia Kobiet. O milion zawalczą wspólnie Magdalena Cielecka i Marta Kuligowska oraz Agata Kulesza i Agnieszka Suchora. Wygrana zostanie przekazana Fundacji TVN.Emisja specjalnego odcinka "Milionerów" we wtorek (7 marca 2023 roku) o godz. 20:55 na antenie TVN.