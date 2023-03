Miniserial "Australijski gangster" od marca w FilmBox+

Łukasz Szewczyk

• Pasquale Timothy Barbaro żył naprawdę. Był młody, ambitny i trząsł półświatkiem Sydney. Był gangsterem ery Instagrama, który oprócz władzy, pieniędzy i wystawnego życia, kochał siłownię, tatuaże i... lans w social mediach.

• Polska premiera miniserialu "Australijski gangster" na platformie FilmBox+

Pasquale Timothy Barbaro był nowym typem gangstera. Mimo powiązań z kalabryjską 'Ndranghetą epatował bogactwem, wyglądem i stylem życia. Świadomie tworzył swój wizerunek, korzystał z Instagrama i chciał, by o nim mówiono.Taki jest też dwuodcinkowy miniserial "Australijski gangster" (oryg. Australian Gangster). Produkcja nie tylko śledzi brudne interesy Barbaro takie, jak zabójstwa na zlecenie czy handel narkotykami, ale też zagląda do jego życia prywatnego - relacjiz żoną, dziećmi, ojcem. Pokazując dwa równoległe światy i tworząc taki obraz gangstera, reżyser Gregor Jordan inspirował się między innymi kultowym serialem "Rodzina Soprano".Niewątpliwym atutem produkcji "Australijski gangster" są też portrety autentycznych postaci przestępczego podziemia Sydney: szefa grupy przestępczej Bracia Do Końca Życia Farhada "Afgana" Quamiego czy Mohammeda "Małego Wariata" Hamzy'ego.- mówi Krzysztof Adelt, Head of Digital w Grupie Kino Polska.Jest to produkcja firmy Roadshow Rough Diamond Production na zlecenie Channel 7 i Screen Australia. Serial miał światową premierę we wrześniu 2021 roku.Grupa Kino Polska, właściciel serwisu FilmBox+, ma wyłączne prawa do emisji tej produkcji zarówno w SVOD, jak i telewizji linearnej.