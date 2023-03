Dokument z Miley Cyrus w roli głównej na platformie Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2023 roku na platformie Disney+ zadebiutuje dokument "Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)".

• Na fanów czekać będą muzyczne występy przeplatane ekskluzywnymi wywiadami i materiałami od artystki

Osmy album Miley Cyrus "Endless Summer Vacation" będzie dodatkowo celebrowany w Disney+ premierą specjalnego dokumentu "Miley Cyrus ‒ Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)". Producentką wykonawczą tego wyjątkowego muzycznego występu jest sama Miley Cyrus. Zaprezentuje ona wybrane piosenki z płyty "Endless Summer Vacation", w tym "Flowers", która zajmowała pierwsze miejsce na liście Billboard's Hot 100 przez sześć kolejnych tygodni od debiutu.Artystka po raz pierwszy wykona utwory z płyty "Endless Summer Vacation", w tym przebój "Flowers" i siedem innych utworów oraz jeden ze swoich starszych hitów. W dokumencie będzie można również zobaczyć specjalny występ z Rufusem Wainwrightem.W materiale, oprócz muzycznych występów światowej gwiazdy, pojawią się również ekskluzywne wywiady. Odbyły się w słynnym domu w Los Angeles, w którym kiedyś mieszkał Frank Sinatra i w którym Miley Cyrus nakręciła oficjalny teledysk do utworu "Flowers". Tym specjalnym wydarzeniem piosenkarka chce wpuścić publiczność na całym świecie do swojego świata, zaprezentować swój nowy album, ale też przedstawić nową siebie. "Backyard Sessions" to seria, którą Miley Cyrus stworzyła w 2012 roku dla swoich fanów. Produkcja szybko zachwyciła widzów, którzy dzięki temu mogli oglądać występy artystki i jej zespołu w intymnej, plenerowej scenerii. Ponadto, "Backyard Sessions" szybko stały się wzorcowymi seriami. "Miley Cyrus ‒ Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" jest ich swoistą kontynuacją.Album "Endless Summer Vacation" będzie dostępny od 10 marca na całym świecie, zarówno cyfrowo, jak i w sklepach stacjonarnych za pośrednictwem Columbia Records. Fani mogą już teraz zamawiać jego różne konfiguracje, w tym czarny winyl, ekskluzywny czerwony winyl i ekskluzywny wariant przezroczystego winylu, dostępny tylko na shop.mileycyrus.com. Fani mogą również zapisać się do wcześniejszego dostępu do albumu w serwisach streamingowych.Film jest wyprodukowany przez RadicalMedia, Miley Cyrus, HopeTown Entertainment, Crush Management i Columbia Records. Reżyserami są Jacob Bixenman i Brendan Walter, a operatorem filmowym jest Marcell Rév.Produkcja będzie dostępna w oryginalnej wersji językowej.