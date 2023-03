Nowa oferta Wyborcza.pl. Cyfrowa subskrypcja na trzy lata

Łukasz Szewczyk

• Zespół "Gazety Wyborczej" przygotował dla internautów nową ofertę prenumeraty cyfrowej na trzy lata.

- mówi Marcin Madej, zastępca dyrektora marketingu "Wyborczej" odpowiedzialny za subskrypcje Wyborcza.pl.Pakiet Premium Wyborcza dostępny jest dla nowych i powracających subskrybentów. Dzięki niemu będą oni mieć dostęp do treści Wyborcza.pl przez 3 lata (1097 dni) w cenie 599 zł.Warunki oferowane w ramach pakietu są analogiczne do pakietu Premium, z wyjątkiem czasu trwania subskrypcji - oferta umożliwia korzystanie z treści Wyborcza.pl i Wyborcza.biz (Polska, świat, gospodarka, kultura, nauka, sport), dostęp do opinii eksperckich i odredakcyjnych z możliwością komentowania tekstów, do wiadomości z ponad 30 serwisów lokalnych, a także treści najlepszych magazynów dla kobiet w Polsce spod znaku "Wysokich Obcasów". Oferta Premium Wyborcza to także teksty partnerów dziennika: "The New York Times", "El Pais", "La Repubblica", "Tribune de Geneve", "Le Soir", "Le Figaro", "Die Welt", "Tages-Anzeiger", a wszystko to dostępne na Wyborcza.pl lub poprzez aplikację na smartfon i tablet umożliwiającą czytanie na dowolnym urządzeniu.W specjalnej kampanii promocyjnej nową ofertę subskrypcyjną wspiera jedna z czołowych polskich publicystek politycznych, od początku związana z "Gazetą Wyborczą" - Agnieszka Kublik. -