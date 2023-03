Orły 2023: "IO" najlepszym filmem, "Wielka woda" najlepszym serialem

Łukasz Szewczyk

• Już po raz 25 wręczono Polskie Nagrody Filmowe - Orły 2022.

• Za najlepszy polski film uznano obraz "IO"

• W kategorii najlepszy serial wygrał "Wielka woda" (Netflix)

• Najlepszymi aktorami okazali się Dorota Pomykała i Dawid Ogrodnik

"IO" / Fot. materiały prasowe

Nowy serial "Netflixa" Wielka Woda / fot. Robert Pałka / Netflix

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2023 - laureaci:

Głosami Polskiej Akademii Filmowej najważniejszą nagrodę w kategorii Najlepszy Film otrzymał obraz. Film Jerzego Skolimowskiego to opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach pewnego osiołka. Historia "IO" za sprawą niezwykłego zwierzęcego bohatera wykracza poza ludzką perspektywę, ale to przede wszystkim film głęboko humanistyczny - manifest w obronie tego, co pozostało w nas niewinne. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Ten portret zbiorowy, który jednak nie traci z oczu pojedynczej mrówki, łączy realistyczne i wizjonerskie, przyziemne i metafizyczne, krytyczne i empatyczne. Swoim rozmachem przypomina najwspanialsze obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegla.W kategorii Najlepszy serial fabularny nagrodzono serial. To uniwersalna opowieść o relacjach i solidarności w obliczu katastrofy, to serial z prawdziwą plejadą polskich gwiazd - Agnieszką Żulewską, Tomaszem Schuchardtem, Ireneuszem Czopem, Anną Dymną, Jerzym Trelą, Mirosławem Kropielnickim, Blanką Kot, Tomaszem Kotem. Stworzenie przekonującej historii o sile żywiołu oraz realistyczne odtworzenie klimatu lat 90. wymagało rzetelnego przygotowania do produkcji. Prace nad scenariuszem trwały 2 lata. W trakcie zdjęć filmowcy dysponowali rozbudowanym zapleczem technicznym - autentycznymi rekwizytami, gadżetami i samochodami z tamtego okresu. Przy kręceniu serialu zbudowano dekoracje w wodzie, korzystano z doświadczenia kilkudziesięciu kaskaderów, a także z najnowszych technologii w obszarze efektów specjalnych. W produkcję serialu zaangażowano ponad 300 osób. Autentyczności dodaje też fakt, że odtworzono realne zachowania mieszkańców, np. to, że w czasie powodzi życie Wrocławia przeniosło się na dachy domów i kamienic.• Najlepszy film:(reż. Jerzy Skolimowski)• Najlepszy filmowy serial fabularny:(reż. Jan Holoubek / Netflix)• Najlepsza reżyseria:("IO")• Najlepsza rola kobieca:("Kobieta na dachu")• Najlepsza rola męska:("Johnny")• Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:("Johnny")• Najlepsza drugoplanowa rola męska:("Śubuk")• Najlepszy scenariusz:("IO")• Najlepsza muzyka:("IO")• Najlepsze zdjęcia:("IO")• Najlepszy montaż:("IO")• Najlepsza scenografia:("Orzeł. Ostatni patrol")• Najlepsze kostiumy:("Brigitte Bardot cudowna")• Najlepsza charakteryzacja:("Johnny")• Najlepszy dźwięk:("Orzeł. Ostatni patrol")• Odkrycie roku:("Chleb i sól")• Najlepszy film dokumentalny:("Lombard")• Najlepszy film europejski:(reż. Giuseppe Tornatore)• Nagroda publiczności:(reż. Daniel Jaroszek)Dotychczasowi laureaci Orłów w kategorii Najlepszy Film: "Historia kina w Popielawach" (1999), "Dług" (2000), "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (2001), "Cześć, Tereska" (2002), "Pianista" (2003), "Zmruż oczy" (2004), "Wesele" (2005), "Komornik" (2006), "Plac Zbawiciela" (2007), "Katyń" (2008), "33 sceny z życia" (2009), "Rewers" (2010), "Essential Killing" (2011), "Róża" (2012), "Obława" (2013), "Ida" (2014), "Bogowie" (2015), "Body/Ciało" (2016), "Wołyń" (2017), "Cicha noc" (2018),"Zimna Wojna" (2019), "Boże Ciało" (2020), "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (2021) oraz "Aida" (2022).Galę rozdania Orłów po raz szóśty w swojej historii pokazywała telewizja Canal+ w paśmie odkodowanym.