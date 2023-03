Oscary 2023 w Canal+. Transmisja gali i oscarowe studio

Łukasz Szewczyk

Oscary cały czas cieszą się niezwykłym prestiżem i stanowią marzenie twórców filmowych. Ceremonię rozdania nagród co roku śledzą miliony fanów na całym świecie. W tym roku odbędzie się ponownie w kultowym dla fanatyków kina Dolby Theater at Ovation Hollywood Center, a poprowadzi ją już po raz trzeci nagrodzony kilkukrotnie popularny komik Jimmy Kimmel.W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów® będzie można obejrzeć wyłącznie w Canal+ Premium oraz w serwisie C+ online. Studio CANAL+ poprowadzą wybitni znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka, prowadząca program AKTUALNOŚCI FILMOWE+ w Canal+ - Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+ i współprowadzący "Aktualności filmowych". Transmisja z ceremonii,w nocy z 12 na 13 marca, ktorą o godz. 1:30 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do godz. 5:00.