Nowy sezon talk-show "Kuba Wojewódzki" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Kuba Wojewódzki wraca do TVN

"Kuba Wojewódzki" to już marka sama w sobie, która na dobre zapisała się w historii polskiej telewizji i owiała legendą. W pierwszym odcinku nowej serii Kuba Wojewódzki zaprosi na swoją kanapę dwa gorące nazwiska z lokalnego show-biznesu.Edyta Zając to jedna z najpiękniejszych Polek. Chodziła na wybiegach w Polsce i na świecie, prezentując stroje najlepszych projektantów. Była także twarzą dużych kampanii marketingowych. Od czasu do czasu sprawdza się, biorąc udział w programach rozrywkowych, m.in. "Agent-Gwiazdy" w 2017 r. Dziś jest prowadzącą nowy hit Siódemki, bikini reality "True Love".Z kolei Wojtek Gola zdobył sławę, biorąc udział w kontrowersyjnym programie "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Szybko jednak udowodnił, że wbrew pozorom, ma głowę na karku i smykałkę do biznesu, inaugurując projekt "Fame MMA", który z dnia na dzień stał się hitem wśród internuatów.Premiera nowego sezonu "Kuby Wojewódzkiego" już we wtorek 7 marca wyjątkowo o godz. 22:20. Po emisji odcinka w TV w Playerze, tradycyjnie, będzie czekał materiał dodatkowy "Kuba Wojewódzki. Ciąg dalszy", zawierający materiały nieemitowane na antenie TVN.