Polsat i TVN najważniejsze na pilocie. TVP w tyle

Łukasz Szewczyk

• Polsat, TVN, TVP1, TVP2 i TVN7 znalazłyby się na pierwszych pięciu miejscach pilota, gdyby decydowali o tym polscy widzowie - pokazuje Projekt Cyfrowizja VII, cykliczne badanie agencji Wavemaker.

• Rośnie zainteresowanie ofertą telewizji à la carte, która również jest elementem dyskutowanego obecnie szeroko projektu Lex Pilot.

5 pierwszych miejsc na telewizyjnym pilocie / Fot. Wavemaker

Stacha, jakie polscy widzowie ku;iliby w modelu a la carte / Fot. Wavemaker

Polsat i TVN - z dużą przewagą nad TVP 1, TVP2 i TVN7 znalazłyby się na pierwszych pięciu miejscach pilota, gdyby decydowali o tym polscy widzowie. W świeżo zakończonym badaniu Projekt Cyfrowizja VII agencji Wavemaker, widzowie wybierali swoje top 5 stacji z listy dostępnych w Polsce kanałów naziemnych, a więc tych, do których bezpłatny dostęp mogą mieć wszyscy lub większość polskich odbiorców TV.Ranking kanałów, jakie widzieliby na pierwszych pięciu przyciskach pilotów widzowie naziemni, bardzo nieznacznie różni się od rankingu widzów płatnych (czyli klientów kablówek bądź platform satelitarnych). Wśród widzów naziemnych piąte miejsce zajmuje telewizja TTV (natomiast w ich top 5 nie ma TVN7), wyraźnie lepiej (choć poza top 5) uplasowały się też w tej grupie kanały Telewizji Puls. TV Puls jest zaraz za pierwszą piątką - wskazało na niego 15 proc. odbiorców naziemnej TV, dzięki czemu minimalnie wyprzedza TVN7, a Puls 2 na ósmym miejscu, ex aequo z TVP Info.Widzowie nie odnoszą się jednak z entuzjazmem do koncepcji odgórnego przypisywania miejsc na pilotach kanałom publicznego nadawcy. Tylko 23 proc., więc niespełna co czwarty badany odnosi się do tego pomysłu raczej lub bardzo pozytywnie. Bisko połowa (48 proc.) sceptycznie komentuje pomysł, dla pozostałych jest to obojętne lub nie mają zdania, pokazuje Projekt Cyfrowizja VII.Co ciekawe, koncepcja zobowiązywania operatorów, by zapewniali pierwsze pozycje na pilocie kanałom publicznego nadawcy największy opór budzi wśród osób po 55 roku życia.Z nieco większym zainteresowaniem niż w poprzedniej fali badania Wavemaker z 2021 r., polscy widzowie przyjęliby za to możliwość kupowania u operatorów płatnej TV dostępu do pojedynczych stacji telewizyjnych. Przypomnijmy, że zobowiązanie operatorów do sprzedaży kanałów w takim modelu również jest dyskutowane w ramach projektu Lex Pilot. Średnio 52 proc. badanych (w tym - 57 proc. klientów operatorów i 40 proc. widzów naziemnych), o 5 punktów proc. więcej niż wiosną 2021 r., byłaby zainteresowana modelem à la carte.Gdyby operatorzy prowadzili sprzedaż w takim systemie, 4 na 10 widzów włożyłoby wówczas do swojego "pakietu" do 5 kanałów, a łącznie ¾ badanych kupiłoby do 10 stacji. Znakomita większość nie wyasygnowałaby jednak na zakup pojedynczej stacji więcej niż 10 zł - ledwie co piąty zainteresowany twierdzi, że zapłaciłby więcej.Które kanały wybraliby widzowie w modelu à la carte? Przede wszystkim stacje premium: jak HBO i Canal+, które plasują się w czołówce wskazań widzów badanych w ramach Projektu Cyfrowizja VII.- komentuje Paweł Gala, CEO Wavemaker -- dodaje.Badanie Projekt Cyfrowizja VII agencja Wavemaker realizowała na przełomie lutego i marca 2023 r. metodą CAWI na grupie 1500 telewidzów w wieku powyżej 16 lat, z dostępem do internetu.