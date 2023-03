Grupa Eurozet powołała skład sztabu pracującego nad integracją zespołów

Łukasz Szewczyk

• Grupa Eurozet podała pełny skład specjalnego sztabu operacyjnego odpowiedzialnego za integrację swoich zespołów.

Grupa Eurozet pracuje nad połączeniem sił tworzących ją zespołów radiowych. Od marca 2023 roku tym zadaniem zajmują się specjaliści działający w ramach specjalnego sztabu operacyjnego.- wyjaśnia Maciej Strzelecki, prezes Eurozetu i Grupy Radiowej Agory.W sztabie operacyjnym znaleźli się:• Tomasz Zakrzewski - dyrektor finansowy, członek Zarządu Eurozetu, który przygotowuje strategię współpracy w obszarze finansów.• Kamila Ceran - dyrektor zarządzający - Obszar Informacji i Publicystyki, odpowiedzialna za przygotowanie strategii wykorzystania potencjału informacyjnego obu organizacji i kierująca pracą Radia TOK FM.• Piotr Jaroszewski - dyrektor zarządzający - Obszar Stacji Muzycznych, nadzorujący działalność stacji: Radio ZET, Radio Złote Przeboje, Antyradio, Meloradio, Radio Pogoda, Radio Plus, Rock Radio oraz Chillizet.• Ewa Rosiewicz - konsultant zarządu ds. integracji działów sprzedaży.• Maciej Moszczyński - dyrektor zarządzający - Obszar Sprzedaży Agencyjnej, odpowiadający za sprzedaż agencyjną i działalność brokerską.• Adam Kościelski - dyrektor zarządzający - Obszar Sprzedaży Bezpośredniej, odpowiedzialny za sprzedaż bezpośrednią.• Marcin Kowalczyk - dyrektor zarządzający - Obszar Cyfrowy (Online), który będzie nadzorować rozwój działań online Grupy Eurozet.• Krzysztof Jasica - dyrektor zarządzający - Obszar Technologii Radiowej, odpowiadający za kwestie technologiczne oraz proces integracji systemów IT.• Agnieszka Mazur - doradca zarządu ds. prawnych - koordynator, która odpowiada za koordynację pracy zespołów prawnych.• Aleksandra Dudek - dyrektor zarządzający - Obszar HR oraz Integracja Organizacji, która zajmuje się koordynacją działań HR oraz procesami łączenia zespołów.Dodatkowo, Maciej Strzelecki objął stanowisko dyrektora sprzedaży, a Adam Fijałkowski - dyrektora programowego w Grupie Eurozet.- dodaje Maciej Strzelecki.Grupa Eurozet to wspólny szyld połączonych Eurozetu i Grupy Radiowej Agory. Portfolio nowej grupy radiowej tworzy 9 stacji z TOP20 najczęściej słuchanych rozgłośni w Polsce: Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio, Radio TOK FM, Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus. Grupa Eurozet to także serwisy internetowe, m.in. tokfm.pl, radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl, radiostacja.pl, radiopogoda.pl, zloteprzeboje.pl i rockradio.pl oraz serwis podcastowo-muzyczny Tuba.