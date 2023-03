Serial "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" od kwietnia na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Trzyodcinkowa produkcja "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" pozwoli widzom zajrzeć do świata genialnego kierowcy, który już od najmłodszych lat uznawany był za przyszłą gwiazdę sportów motorowych, a w wyścigach Formuły 1 zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat.

"Max Verstappen: Anatomia Mistrza" w Viaplay

Viaplay zaprosi widzów i fanów Formuły 1 do świata Maxa Verstappena. Po raz pierwszy widzowie mają okazję przyjrzeć się z bliska złożonej osobowości Verstappena, jego wielkiemu talentowi i sukcesom. Produkcja pokazuje jak Max - będący wciąż bardzo młodym człowiekiem - dąży do perfekcji, często czując na swoich barkach ciężar ogromnej popularności, podjętych zobowiązań i nieustannej uwagi mediów.- mówi Max Verstappen, mistrz świata kierowców F1.W serialu przedstawiono również życie osobiste Maxa Verstappena, przybliżając jego bliską więź z ojcem Josem oraz kluczową rolę, jaką odegrał on w kształtowaniu drogi syna do sukcesu.Dzięki wywiadom z członkami najbliższej rodziny oraz przyjaciółmi, serial ukazuje obraz zdeterminowanego i niezwykle zmotywowanego młodego człowieka, wychowanego w rodzinie kierowców wyścigowych i ludzi skłonnych do ryzyka, pełnego głębokiej miłości i szacunku do ojca i motor sportu. Jak mówi Jos Verstappen: "Wiele osób nie ma pojęcia, co trzeba zrobić, aby dotrzeć na sam szczyt".- podkreśla Jos Verstappen, ojciec Maxa i kierowca Formuły 1 w latach 1994-2003.Dla zagorzałych fanów Formuły 1, a zarazem dla widzów szukających ekscytującego i emocjonalnego portretu zza kulis - "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" to obowiązkowa pozycja serialowa, opowiadająca historię jednego z największych obecnie nazwisk w światowym sporcie.- mówi Peter Nørrelund, EVP & Chief Sports Officer, Viaplay Group.Premiera odcinków drugiego i trzeciego odbędzie się odpowiednio 9 i 16 kwietnia. Platforma Viaplay posiada prawa do transmisji F1 w Polsce, Holandii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii, Estonii, Łotwie i Litwie.