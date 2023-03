Hitowy mecz Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy w piłce ręcznej w telewizji Metro i Eurosport

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (11 marca 2023 roku) polscy piłkarzy ręczni zmierzą się w Aix-en-Provence z Francuzami w eliminacjach mistrzostw Europy w piłce ręcznej.

• Transmisja spotkania w kanałach Metro i Eurosport 1 oraz w Playerze.

Biało-czerwoni po trzech meczach zajmują drugie miejsce w grupie. Polacy mają na koncie zwycięstwa z Łotwą i Włochami, ale w ostatnim meczu musieli uznać wyższość Francuzów, którzy wygrali aż 38:28. Już w sobotę reprezentacja Polski stanie przed szansą na rewanż, ale wyzwanie będzie tym większe, że mecz zostanie rozegrany w Aix-en-Provence. Awans do mistrzostw Europy wywalczą po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz cztery najlepsze drużyny, które zajmą trzecie miejsce.Sobotnie spotkanie Francja - Polska skomentują Piotr Karpiński i Krzysztof Bandych. Transmisja meczu 11 marca 2023 roku od 21:00 w kanałach Metro i Eurosport 1 oraz w Playerze.Piłka ręczna jest jednym z filarów sportowej oferty TVN Warner Bros. Discovery. Na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze transmitowane są między innymi rozgrywki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Po znakomitej fazie grupowej Industria Kielce wywalczyła bezpośredni awans do ćwierćfinału. Z kolei Orlen Wisła Płock w ostatnim spotkaniu grupowym zapewniła sobie udział w fazie play-off. Nafciarze zagrają o awans do najlepszej ósemki z HBC Nantes. Mecze zaplanowano na 22 i 29 marca.