Podcasty Radia 357 w Onet Audio

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja Onet Audio wzbogaciła się o podcasty przygotowane przez zespół Radia 357.

• Do ramówki dołączy ponad 80 odcinków podcastów Radia 357.

• W ramach współpracy dziennikarze Radia 357 w każdy piątek przygotują również specjalny serwis informacyjny "Przystanek Muzyka" z najważniejszymi wiadomościami ze świata muzyki.

W ofercie aplikacji Onet Audio słuchacze znajdą najpopularniejsze programy audio w Polsce m.in. czołowy podcast polityczny "Stan Wyjątkowy" Andrzeja Stankiewicza, Dominiki Długosz, Renaty Grochal i Kamila Dziubki, "Raport międzynarodowy" Witolda Jurasza - będący na liście najchętniej wybieranych podcastów w kategorii: Wiadomości, "W cieniu sportu" - numer 1 w kategorii Sport, "Tak mamy!" - numer 1 w kategorii Rodzicielstwo, czy "O serialach" - numer 1 w kategorii TV i film.- mówi Sabina Lipska, dyrektor wideo i audio w Ringier Axel Springer Polska.- mówi Olga Mickiewicz z zarządu Radia 357, koordynująca ofertę programową.W ramach współpracy dziennikarze Radia 357 w każdy piątek w Onet Rano przygotują serwis informacyjny pt. "Przystanek Muzyka". O wydarzeniach muzycznych, koncertach, premierach płytowych i ciekawostkach opowiedzą Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Marcin Łukawski, Aleksandra Budka i Marta Kula.Wśród propozycji podcastowych Radia 357, które będą dostępne dla użytkowników Onet Audio znalazły się następujące podcasty:● "Pionierzy medycyny" - Jarosław Juszkiewicz - 10-odcinkowy cykl dokumentalny o tym, w jak niecodzienny sposób rozwijała się medycyna.● "Prekursorzy" - Jarosław Juszkiewicz - dziesięć inspirujących opowieści o ludziach, którzy wierzyli, że mogą zmienić świat. Wbrew radom innych, a czasem również wbrew zdrowemu rozsądkowi uparcie dążyli do celu.● "Korzenie i skrzydła" - Grzegorz Sajór - rozmowy o dorastaniu i miejscach, z których pochodzimy. Bohaterami udostępnionych odcinków są: Artur Barciś, Urszula Dudziak, Robert Korzeniowski, prof. Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Agnieszka Holland, Ralph Kaminski, Zbigniew Zamachowski, Michał i Tomasz Listkiewiczowie oraz Robert Górski.● "Szalony świat" - Gabi Darmetko - podcast o jasnych i ciemnych stronach technologicznego rozwoju. Pokazujemy plusy i minusy życia w sieci.● "W cztery oczy" - Michał Olszański - Rozmowy z tymi, którzy kiedyś byli na świeczniku, regularnie pojawiali się w mediach, ich gwiazda świeciła bardzo mocno. Dzisiaj albo wycofali się z show-biznesu, albo działają na jego peryferiach. Jak teraz wygląda ich życie, czego żałują, co chcieliby zmienić? Bohaterami udostępnionych odcinków są: Jolanta Kwaśniewska, Maciej Orłoś, Michał Wiśniewski, Monika Richardson, Robert Janowski, Zygmunt Chajzer, Agata Młynarska, Tomasz Sianecki.● "Plac na rozdrożu" - różni autorzy - To miejsce, w którym wymagający słuchacz znajdzie publicystykę na najwyższym poziomie. To co aktualne w kulturze i sporcie. Sprawy społeczne i polityczne, te najważniejsze. Wszystko głębiej i z szerszej perspektywy.● "Radio Świat" - Ernest Zozuń i jego cykl o bieżących sprawach międzynarodowych● "Polska na kozetce" - Katarzyna Pruchnicka i Dorota Minta - podcast o psychologii, o relacjach z ludźmi i ze sobą.●"Reportaże Radia 357" - 8 wyjątkowych reportaży Agnieszki Szwajgier, Justyny Godz i Anny Dudzińskiej tworzących Redakcję Reportażu Radia 357. Wśród nich nagrodzone tytuły "Gdzie jest Joanna Segelstrom?" oraz "Stroiciele".