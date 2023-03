Derby Londynu i Westfalii hitami piłkarskiego weekend z Bundesligą i Premier League w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Viaplay Sport

• 27 kolejka Premier League: Fulham chce zatrzymać lidera w derbach Londynu

• 24 kolejka Bundesligi: Starcie odwiecznych rywali czyli Schalke kontra Borussia

Przed tygodniem Arsenal pokonał w dramatycznych okolicznościach Bournemouth (3:2), zdobywając zwycięską bramkę w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Z kolei City pokonało mocne Newcastle (2:0) i tym samym zachowana została różnica pięciu punktów, dzieląca oba kluby ze szczytu tabeli.Teraz role się odwróciły i to 'Kanonierzy' zagrają z teoretycznie mocniejszym, a na dodatek lokalnym rywalem. Podopieczni Mikela Artety zmierzą się bowiem w derbach Londynu z Fulham, które notuje udany sezon i wciąż walczy o miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach. Tymczasem 'The Citizens' również zagrają w ten weekend w Londynie, bowiem czeka ich starcie z innym stołecznym zespołem - Crystal Palace. 'Orły' plasują się w środku ligowego zestawienia, ale do strefy spadkowej dzieli je ledwie pięć oczek.Ostatnie tygodnie należały do Manchesteru United, który prezentował znakomitą dyspozycję. Zawodnicy Erika ten Haga najpierw wyeliminowali FC Barcelonę (2:2 i 2:1) i wywalczyli awans do 1/8 finału Ligi Europy, a następnie w finale Pucharu Ligi Angielskiej - Carabao Cup pokonali na Newcastle (2:0) i wznieśli w górę pierwsze, zdobyte pod wodzą holenderskiego szkoleniowca trofeum.Dlatego ubiegłotygodniowa przegrana, a raczej pogrom na Anfield Road, był dla zawodników i kibiców Czerwonych Diabłów niczym lodowaty prysznic. W 'North West Derby' Liverpool zdemolował bowiem odwiecznego przeciwnika aż 7:0. Szansę na odzyskanie zaufania kibiców gracze United będą mieli już niedzielę, kiedy to podejmą na Old Trafford Southampton.'Święci' odnieśli przed tygodniem arcyważne zwycięstwo nad Leicester (1:0). Nie tylko pokonali bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie, ale jednocześnie dzięki zdobytym trzem punktom opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Podstawowym obrońcą Southampton jest Jan Bednarek, który z 'Lisami' rozegrał pełne 90 minut.Zwycięstwo nad Nottingham (4:0), a następnie porażka z Brighton (0:4) to ostatnie wyniki West Hamu. 'Młoty' mają w tym sezonie olbrzymie problemy z ustabilizowaniem formy, przez co dosyć niespodziewanie drżą o ligowy byt. Na dodatek muszą radzić sobie bez swojego podstawowego bramkarza. W starciu z Nottingham, podczas jednej z interwencji Łukasz Fabiański został trafiony przez rywala kolanem w głowę i musiał opuścić boisko. Jak się okazało Polak doznał złamania kości policzkowej i oczodołu. Fabiański jest już po operacji i będzie pauzował przez około miesiąc.W ten weekend West Ham podejmie Aston Villę, a więc klub środka tabeli. The Villains nie muszą się martwić o utrzymanie, ale "nie grozi" im też walka o bardziej ambitne cele. Przed tygodniem zawodnicy Unai'a Emery'ego wygrali 1:0 z Crystal Palace, a polskich kibiców z pewnością ucieszył powrót Matty'ego Casha do podstawowego składu. Obrońca reprezentacji Polski spisał się znakomicie i został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania.Ubiegłotygodniowe, niezwykle ważne zwycięstwo (2:1) nad RB Lipsk pozwoliło Borussii Dortmund utrzymać pozycję lidera, którą dzieli z Bayernem Monachium. Oba kluby zgromadziły po 49 punktów i wszystko wskazuje na to, że rozstrzygną między sobą kwestię mistrzowskiego tytułu w tym sezonie.Teraz przed Dortmundczykami kolejne trudne spotkanie. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z odwiecznym rywalem - Schalke 04 Gelsenkirchen. Fani obu klubów znani są żywiołowego dopingu, a atmosfera na obu stadionach jest więcej niż gorąca. Derby Westfalii od lat rządzą się swoimi prawami, a kibice słusznie spodziewają się wielkich, sportowych emocji i nie zmieni tego fakt, że gospodarze bronią się w tym sezonie przed spadkiem. Jest szansa, że w sobotni wieczór zobaczymy w akcji Marcina Kamińskiego. Obrońca Schalke przed tygodniem w meczu z Bochum (2:0) wreszcie pojawił się na boisku w roli zmiennika.Tymczasem drugi z liderów czyli Bayern, podejmie w Monachium FC Augsburg i również będzie to mecz derbowy. Oba miasta położone są w sercu Bawarii i dzieli je od siebie dystans zaledwie sześćdziesięciu kilometrów. Faworytem są aktualni mistrzowie Niemiec, ale Rafał Gikiewicz, Robert Gumny i spółka z pewnością zrobią wszystko, aby pokrzyżować plany utytułowanych rywali.O miejsce gwarantujące start w europejskich pucharach walczy Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie. Po znakomitym początku w rundy wiosennej 'Wilki' nieco obniżyły loty, ale cel pozostaje jak najbardziej realny. W ubiegłotygodniowym starciu z Eintrachtem Frankfurt (2:2) polski skrzydłowy wybiegł w podstawowym składzie i z pewnością liczy, że podobnie będzie w niedzielę, kiedy Wolfsburg zagra z Unionem Berlin.Ze składu broniącego się przed spadkiem VfL Bochum ponownie wypadł Jacek Góralski. 