Włoski hit i polskie starcie w lidze francuskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie szlagierowe spotkanie ligi włoskiej pomiędzy prowadzącym w tabeli SSC Napoli a groźną Atalantą Bergamo.

• Sporych emocji można spodziewać się także podczas konfrontacji Realu Madryt z RCD Espanyolem, która będzie dla Królewskich ostatnim ligowym sprawdzianem przed nadchodzącym El Clásico.

SSC Napoli jest zdecydowanym liderem Serie A, jednak w miniony weekend niespodziewanie przegrało z S.S Lazio. Piotr Zieliński i spółka chcą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę, dlatego do konfrontacji z Atalantą Bergamo przystąpią mocno zmobilizowani. Przed zespołem z Neapolu nie lada wyzwanie, ponieważ ekipa trenera Gian Piero Gasperiniego walczy o awans do europejskich pucharów i chce mu się zrewanżować za jesienną porażkę 1:2. Na Stadio Diego Armando Maradona kibice mogą liczyć na ofensywne popisy, bo obie drużyny zdobyły w tym sezonie w sumie aż 100 bramek i należą do najskuteczniejszych w lidze. Mocno przyczynili się do tego Victor Osimhen i Ademola Lookman, których pojedynek będzie atrakcją tego widowiska.Ciekawie powinno być także na Stadio Alberto Picco, gdzie broniąca się przed spadkiem Spezia Calcio podejmie drugi w tabeli Inter Mediolan. W szeregach gospodarzy widzowie mogą zobaczyć Bartłomieja Drągowskiego, Szymona Żurkowskiego i Przemysława Wiśniewskiego. Dla trójki Polaków i ich kolegów ten mecz jest okazją na pierwszą ligową wygraną na własnym stadionie od połowy września. Natomiast goście z Mediolanu postarają się o powtórkę z sierpnia, kiedy pokonali Spezię aż 3:0. Zwycięstwo Nerazzurrich przedłuży ich nadzieje na scudetto, więc gospodarze muszą szykować się na trudną przeprawę.Walka o mistrzostwo Hiszpanii wkracza w decydującą fazę, a broniący tytułu Real Madryt ma aż dziewięć punktów mniej od prowadzącej w tabeli FC Barcelony. Za tydzień Królewscy zmierzą się w niezwykle ważnym meczu z Barçą, ale zanim to nastąpi, już w ten weekend ich rywalem będzie inny z katalońskich klubów, RCD Espanyol. Piłkarze trenera Carlo Ancelottiego muszą to spotkanie wygrać, by potwierdzić najwyższe aspiracje i być może zmniejszyć stratę do lidera. W ostatnim czasie problemem Realu jest słaba skuteczność, co przełożyło się na brak ligowego zwycięstwa od połowy lutego. W konfrontacji z Papużkami zespół ze stolicy liczy przede wszystkim na swój ofensywny duet Karim Benzema - Vinícius Júnior, który wiele razy wyciągał go z poważnych tarapatów. Czujna musi być także defensywa, bo po stronie Espanyolu zagrają bardzo skuteczni w tym sezonie napastnicy - Joselu i Martin Braithwaite.W ten weekend przed sporym wyzwaniem stanie również inny z gigantów ligi hiszpańskiej, Atlético Madryt. Jego przeciwnikiem będzie spisująca się nadspodziewanie dobrze Girona CF. Drużyna trenera Diego Simeone jest niepokonana od ośmiu ligowych meczów, dzięki czemu awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Formą imponują szczególnie Antoine Griezmann, Álvaro Morata i czujący się coraz lepiej w nowych barwach Memphis Depay. Tym razem o sukces nie będzie jednak łatwo, ponieważ beniaminek z Girony jest na własnym stadionie groźny, co potwierdził, pokonując takich rywali jak Athletic Club, Valencia CF czy Sevilla FC.Paris Saint-Germain odzyskuje inicjatywę w walce o mistrzostwo Francji, a w trzech ostatnich meczach ligowych jego piłkarze strzelili swoim rywalom w sumie aż 11 goli. Spora w tym zasługa Kyliana Mbappé, który kilka dni temu zdobył swoją 201. bramkę w barwach PSG, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu. W najbliższej kolejce przeciwnikiem jego ekipy będzie znajdujące się tuż nad strefą spadkową Stade Brestois 29. O sukces zespołu z Paryża może być trudniej niż się z pozoru wydaje, bo Brest sprawił już w tym roku kilka niespodzianek, odbierając punkty kilku mocnym drużynom, jak choćby LOSC Lille, Olympique Lyonnais czy RC Lens.Na szczególną uwagę polskich kibiców zasługuje również spotkanie Clermont Foot 63 - RC Lens. W szeregach gospodarzy zagra Mateusz Wieteska, a po stronie gości szanse na występ mają Przemysław Frankowski i Łukasz Poręba. Trzy ostatnie oficjalne starcia pomiędzy tymi klubami na Stade Gabriel-Montpied kończyły się remisami. Czy w najbliższy weekend uda się wyłonić zwycięzcę?W 24. kolejce Liga Portugal na pierwszy plan wysuwa się mecz Sporting CP - Boavista FC. Na Estádio José Alvalade emocji nie powinno zabraknąć, bo gospodarze walczą o awans do Ligi Mistrzów UEFA, a goście chcą zakwalifikować się do rozgrywek Ligi Europy UEFA. Ekipa z Lizbony liczy na udany rewanż za jesienną konfrontację z Boavistą, przegraną 1:2. Ozdobą tego spotkania będzie pojedynek znakomitych strzelców obu drużyn - Pedro Gonçalvesa po stronie Sportingu z Yusuphą Njie w barwach zespołu z Porto. Obaj zgromadzili w tym sezonie łącznie aż 22 trafienia.Plan transmisji:Piątek (10 marca):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniak• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin GazdaSobota (11 marca):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 13:30, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (12 marca):• 11:00 Extreme E - 1. runda Neom (Eleven Sports 1)• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Zbigniew Mucha• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven SPorts 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sport 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A:(Eleven SPorts 2)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz Mateusz Majak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (13 marca):• 15:00 Extreme E - 2. runda Neom (Eleve Sports 1)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński