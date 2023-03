Startuje nowy teleturniej TVP1 "Wiesz czy nie wiesz?"

Łukasz Szewczyk

• Wiosenna nowość Telewizji Polskiej to teleturniej, w którym dwie drużyny - składające się ze stałego kapitana i jego gościa - zmierzą się ze sobą w różnych konkurencjach.

• Uczestnicy odpowiedzą na niestandardowe pytania i wezmą udział w eksperymentach naukowych

Nowy teleturniej "Wiesz czy nie wiesz?" to program sprawdzający wiedzę, a zarazem niosący ze sobą duży ładunek emocji i dowcipu. Dwie drużyny, składające się ze stałych kapitanów: Olgi Szomańskiej i Andrzeja Krzywego oraz ich gości, rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach, odpowiadając na bardzo niestandardowe pytania i uczestnicząc w eksperymentach oraz doświadczeniach.Zaskakujące fakty i praktyczne sztuczki, naukowe doświadczenia i wynalazki, zabawne informacje ze świata przyrody, ciekawostki i anegdoty z życia znanych ludzi - wszystko to widzowie znajdą w nowym show Jedynki.- zdradził gospodarz programu Tomasz Kammel.Dzięki dużej dawce humoru, prostym zasadom gry i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy, program będzie znakomitą formą wspólnego spędzenia czasu dla całej rodziny. Gospodarzem teleturnieju jest charyzmatyczny Tomasz Kammel, a eksperymentatorem Radek Brzózka. W pierwszym odcinku gośćmi będą: Justyna Steczkowska oraz Marek Piekarczyk.Premierowe emisje co niedzielę o godz. 21:20 w TVP1.