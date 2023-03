Mrozu gwiazdą kolejnego MTV Unplugged

Łukasz Szewczyk

"MTV Unplugged" to kultowa seria koncertów pełnych niepowtarzalnej, muzycznej energii, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w nowych, akustycznych aranżacjach. Dzięki temu publiczność może na nowo odkryć hity, które zaprowadziły ich idoli na szczyty list przebojów. Do tej pory w Polsce swoją muzykę "bez prądu" zaprezentowali m.in. Kayah, Hey, Kult, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski, Natalia Kukulska, Lady Pank czy Margaret.Do 14. edycji polskiej serii MTV Unplugged zaproszono artystę, który z polską sceną muzyczną związany jest od niemal 20 lat. Łukasz Mróz - znany słuchaczom jako Mrozu - to charyzmatyczny wokalista, producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów, który dał się poznać polskiej publiczności jako ukształtowany artysta o niekonwencjonalnym podejściu do muzyki. W swojej twórczości potrafi zręcznie łączyć wiele gatunków - od popu, przez soul i R&B, aż po rock'and'roll. Słynie również z dopracowanych, elektryzujących koncertów i ciekawych kolaboracji. Ma w swoim dorobku duety m.in. z Vito Bambino, Jareckim, Igo, Quebonafide, Tomsonem i chórem Sound'n'Grace. Płytą "Rollercoaster" udowodnił, że wciąż̇ ma talent do pisania chwytliwych piosenek, natomiast w pracy nad albumem "Zew" poszedł o krok dalej, zdecydowanie ugruntowując swoją muzyczną tożsamość́. Kolejny krążek "Aura" bardzo szybko pokrył się̨ złotem i przyniósł artyście kolejne nominacje do Fryderyków. Jednak za jego największy sukces można uznać ostatni album "Złote bloki" z kwietnia 2022 roku, który w zaledwie 8 miesięcy po premierze uzyskał status platynowej płyty. Mrozu ma na swoim koncie wiele muzycznych nagród i przeboje takie jak "Za daleko", "Jak nie my to kto", "Złoto" czy "Nic do stracenia", który okazał się najczęściej graną piosenką w radiach w 2014 roku.Te i wiele innych hitów wybrzmi na koncercie artysty w ramach 14. edycji MTV Unplugged 7 kwietnia 2023 roku. Publiczność zgromadzona w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego będzie miała szansę posłuchać dobrze znanych utworów w zupełnie nowych aranżacjach i przekonać się, że energetyczne szaleństwo Mroza wcale nie pochodzi z prądu! Na scenie nie zabraknie również gości. Na portalu eBilet.pl ruszyła sprzedaż biletów na ten koncert.Tymczasem w swoją trasę MTV Unplugged ruszyła legenda polskiego rocka - zespół Lady Pank. Płyta z zarejestrowanym koncertem kultowego bandu trafiła na rynek w zeszłym roku. Pierwszy etap trasy w ramach słynnego formatu wystartował 9 marca.