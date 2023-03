Oscary 2023 rozdane. Najlepszym filmem "Wszystko wszędzie naraz" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Za nami 95 gala wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

• Za najlepszy film roku uznano "Wszystko wszędzie naraz". Produkcja otrzymała łącznie siedem Oscarów

Największym wygranym tegorocznych Oscarów jest film. Produkcja nie tylko wygrała w kategorii "Najlepszy film" ale zdobyła najwięcej statuetek.Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.• Najlepszy film: "Wszystko wszędzie naraz"• Najlepsza aktorka: Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepszy aktor: Brendan Fraser: "Wieloryb"• Najlepsza aktorka drugoplanowa: Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepszy aktor drugoplanowy: Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepsza reżyseria: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepszy scenariusz oryginalny: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepszy scenariusz adaptowany: Sarah Polley ("Women Talking")• Najlepsze zdjęcia: James Friend ("Na Zachodzie bez zmian")Reklama• Najlepsza muzyka: Volker Bertelmann ("Na Zachodzie bez zmian")• Najlepszy montaż: Paul Rodgers ("Wszystko wszędzie naraz")• Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Adrien Morot, Judy Chin Anne Marie Bradley ("Wieloryb")• Najlepsze kostiumy: Ruth Carter ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu")• Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Christian M. Goldberk (scenografia), Ernestine Hipper (dekoracja wnętrz) - "Na Zachodzie bez zmian"• Najlepszy dźwięk: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, Mark Taylor ("Top Gun Maverick")• Najlepsza piosenka: "Naatu Naatu" z filmu "RRR (MM. Keeravaani, Chandrabose)• Najlepsze efekty specjalne: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett ("Avatar: Istota wody")• Najlepszy film międzynarodowy: "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy)• Najlepsza pełnometrażowa animacja: "Guillermo del Toro: Pinokio"• Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Chłopiec, kret, lis i koń" (Charliego Mackesy, Matthew Freud)• Najlepszy pełnometrażowy dokument: "Nawalny" (reż. Daniel Roher) Reklama• Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Zaklinacze słoni" (reż. Kartiki Gonsalves, Guneet Monga)• Najlepszy film krótkometrażowy: "Irlandzkie pożegnanie" (reż. Tom Berkeley, Ross White)