18 sezon "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" w MTV Polska

Łukasz Szewczyk

• MTV Polska zapowiada premierę 18. sezonu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy".

• Nagrania do nowej edycji popularnego reality show realizowane były w stolicy, a uczestnicy zamieszkali w luksusowej willi pod miastem.

W 18. sezonie ekipa "Warsaw Shore" wraca do Warszawy - zdjęcia do zimowej edycji programu odbywały się właśnie w stolicy, a uczestnicy zamieszkali w imponującej willi pod miastem. W środku czekały na nich basen, strefa fitness, pokój klubowy i inne atrakcje. Nagrania realizowano w styczniu na terenie posiadłości, a także w najpopularniejszych klubach w okolicy.W nowej odsłonie programu wzięło udział kilkanaście osób, w tym uczestnicy znani z poprzednich edycji - Lena Majewska, Oliwia Dziatkiewicz, Michał "Sarna" Sarnowski, a także weterani formatu - Milena Łaszek i Patryk Spiker. Widzowie zobaczą na ekranach również debiutantów z poprzedniego sezonu - Przemysława "Sequento" Skulskiego, Aleksandrę Okrzesik i Wiktorię Robert. Do obsady dołączyło też czworo nowych uczestników - Marcin Pastuszka, Eliasz Zdzitowiecki oraz znani z programu "Love Island" - Angelika Kramer i Piotr Nowakowski.Premierowe odcinki 18. sezonu "Warsaw Shore" będzie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska. Emisję pierwszego z nich zaplanowano na 19 marca 2023 roku.Premierze nowego sezonu "Warsaw Shore" towarzyszy kampania reklamowa, która skupia się przede wszystkim na mediach społecznościowych. Dodatkowo planowane są inne działania promocyjne, takie jak wideo i bannery w ramach reklamy targetowanej do widzów programu czy konkursy dla fanów.Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Wavemaker. Kreację tworzył wewnętrzny dział kreatywny we współpracy z brandem MTV Polska. Producentem wykonawczym programu jest Dragon Head, a za opracowanie i realizację odpowiada Dziki Film.