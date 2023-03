"Operujemy humorem". 9 sezon "Comedy Club" na antenie w Comedy Central

Łukasz Szewczyk

• Stand-uperzy "Comedy Clubu" przez osiem sezonów programu testowali na widzach Comedy Central autorską terapię śmiechem.

• W dziewiątej edycji posuwają się o krok dalej - czas na operację!

Personel "Comedy Clubu" to wybitni specjaliści badający poczucie humoru Polaków od lat. Głównodowodzącym zespołu i gospodarzem programu pozostaje Rafał Rutkowski. Asystuje mu grono doświadczonych ekspertów branży komediowej - wśród nich m.in. Tomasz Jachimek, Ewa Błachnio i Michał Pałubski. Obiecujący stażyści, który pojawią się w programie po raz pierwszy, to m.in. Filip Mazurek, Jakub Wilczek i najzabawniejszy Czech w Polsce - Roman Travnicek.- mówi Rafał Rutkowski.Jak zauważa, w dzisiejszej rzeczywistości każda dawka dobrego humoru jest mile widziana:- dodaje Rutkowski.W dniu premiery, 19 marca o godz. 22:00, wyjątkowo wyemitowane zostaną dwa odcinki programu. Zobaczymy w nich m.in. Ewę Błachnio, Jaśka Borkowskiego i Wiolkę Walaszczyk. Kolejne odcinki będą ukazywały się na kanale Comedy Central w każdą niedzielę o 22:00.Zdjęcia do dziewiątego sezonu "Comedy Club" realizowane były w warszawskim teatrze Sabat.Od 13 marca premierze programu towarzyszą działania promocyjne pod hasłem "Operujemy humorem". Za produkcję spotów odpowiada DZIKI FILM, natomiast za realizację pozostałych kreacji - agencja Kalicińscy. Media zaplanował dom mediowy Wavemaker. Kampania obejmuje kanały własne Paramount - spot emitowany na antenach Comedy Central, Paramount Network oraz w mediach społecznościowych nadawcy, w którym występują chirurg Rafał Rutkowski, asystent Tomasz Jachimek, anestezjolog Jasiek Borkowski, siostra Ola Radomska oraz siostra (zakonna) Paulina Potocka. Do działań zalicza się także promocja zewnętrzna: kampania digital i outdoor, reklamy na autobusach oraz spoty radiowe, emisja video i display w internecie (m.in YouTube, Facebook, Tik Tok).