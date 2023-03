Canal+ Online dla abonentów telewizyjnych pakietów Canal+ w sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

• Vectra jest kolejnym dużym operatorem kablowym, który wprowadza do swojej oferty Canal+ Online

• Bezpłatny dostęp dla abonentów telewizyjnych pakietów Canal+ w sieci Vectra

Abonenci pakietów Canal+ w sieci Vectra mogą już korzystać z serwisu streamingowego Canal+ Online. Dzięki temu abonenci sieci Vectra zyskali dostęp do pełnej oferty Canal+ na dowolnym urządzeniu. W ramach serwisu mogą oglądać filmy i seriale na życzenie, transmisje online: mecze piłki nożnej, tenisa i żużla na żywo czy skorzystać z usługi Canal+ Live, czyli dostępu do tradycyjnych kanałów telewizyjnych Canal+, w tym do treści 4K.Serwis Canal+ Online w sieci Vectra wchodzi w skład dowolnego pakietu Premium Canal+. To oznacza, że każdy klient telewizyjnego pakietu Premium Canal+ w Vectrze, niezależnie kiedy dokonał jego zakupu, otrzymuje(dotyczy pakietów Canal+ Select, Canal+ Prestiż oraz Canal+ Prestiż 4K). Dostęp do nowej usługi można aktywować z poziomu internetowej Strefa Klienta w sieci Vectra.Vectra umożliwi także zakup dostępu do Canal+ Online bez konieczności posiadania pakietu telewizyjnego Canal+.Vectra jest kolejnym dużym operatorem telewizji kablowej, który udostępnił Canal+ Online dla użytkowników telewizyjnych pakietów Canal+. Jesienią 2022 roku usługa została udostępniona dla abonentów Canal+ w w sieci TOYA , wcześniej dostęp zyskali także abonenci Canal+ w Orange TV