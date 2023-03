Premiera serialu "Trzy siostry" w Novelas+

Łukasz Szewczyk

• Wzloty i upadki, miłosne uniesienia, a także problemy rodzinne

• Premiera tureckiego serialu "Trzy siostry" w Novelas+

• Na podstawie bestsellerowej powieści Iclal Aydin o tym samym tytule.

Akcja serialu rozpoczyna się w Ayvalik w 1998 roku. Nesrin (Iclal Aydin) i Sadik (Reha Ozcan) są małżeństwem od dwudziestu pięciu lat. Wiodą dobre życie w małym miasteczku na wybrzeżu Morza Egejskiego. Żyją szczęśliwie razem z trzema córkami, które są sobie tak bliskie, że dzielą jedną sypialnię, marzenia, rozczarowania i szczęście. Kiedy jednak Turkan wychodzi za mąż, nic już nie będzie takie jak wcześniej."Trzy siostry" to poruszająca historia rodzeństwa, które po latach rozłąki powraca do rodzinnego miasta z różnych stron świata. Każda z sióstr reprezentuje zupełnie odmienny charakter i osobowość, ale łączy je miłość do siebie oraz tajemnicza historia z przeszłości. Turkan, Donus i Derya wychowane były w dobroci i miłości przez Nesrin, ich skromną matkę, która zarabiała na życie jako krawcowa, oraz Sedika, łagodnego ojca, dla którego dziewczyny były oczkiem w głowie. Siostry różnią się od siebie -- jedna jest piękna, druga posłuszna, a trzecia posiada naturę buntowniczą.Turkan, najstarsza z córek, znana jest w całym mieście ze swojej wyjątkowej urody. Jest naiwna, cicha, niewinna i romantyczna. Jest jak dziewczyna, która urodziła się, by być idealną żoną. Donus z kolei to druga z najstarszych córek. Uczęszcza jeszcze do liceum i przygotowuje się do państwowego egzaminu uniwersyteckiego. Uwielbia czytać i pisać, a jej największym marzeniem jest napisanie powieści. I w końcu Derya, najmłodsza z córek, podobnie jak jej siostra Donus chodzi do liceum i przygotowuje się do państwowego egzaminu. Jest buntownicza, sprytna, ale szczera, silna i pełna życia.Od 14 marca 2023 roku na antenie Novelas+ oraz w Canal+ Online.