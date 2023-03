"Jakubiak rozgryza Wietnam". Lifestylowy marzec w Canal+ Onlline

Łukasz Szewczyk

W marcu na antenie Canal+ Kuchnia oraz w serwisie Canal+ Online swoją premierą ma seria kulinarna. Tym razem Tomasz Jakubiak zboczy z europejskiego szlaku i uda się znacznie dalej - na poszukiwanie oryginalnych smaków Wietnamu. Odwiedzi Hanoi, by się przekonać, że pho to coś znacznie więcej niż zupa. Pozna uroki Sajgonu i bogactwo kuchni ulicznej, odwiedzi lokalne targi i wietnamskich górali. Będzie podpatrywał miejscowych kucharzy i przygotuje własne wersje popularnych potraw.Z kolei Marieta Marecka w kolejnej odsłonie(Canal+ Kuchnia i Canal+ Online) zdradza tajniki kuchni tureckiej. Turcja to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Wielkim atutem tego kraju jest jego kuchnia, oparta na dojrzewających w pełnym słońcu warzywach, aromatycznych przyprawach, wyrazistych w smaku serach i mięsach oraz bardzo słodkich deserach. Większość tych dań jest prosta w przygotowaniu, co udowodni Marieta, szykując m.in. gozleme, kumpir, szakszukę, kofty i faszerowane bakłażany.Premiera polskiej serii(od 15 marca w Canal+ Domo i Canal+ Online). Specjalista od ekspresowych remontów powraca z kolejną porcją pomysłów na funkcjonalne i niebanalne wnętrza. W trzecim sezonie programu Tomasz Pągowski będzie działał m.in. w Józefosławiu, Kaniach, Pruszkowie, Lesznie, Gliwicach, Katowicach i Gdyni. Urządzi pokój małego dziecka, poddasze dla nastolatka, sypialnię rodziców, niewielką kuchnię oraz bibliotekę i gabinet do pracy.Wśród zagranicznych premier "Jamie Oliver - jednogarnkowe cuda" (Canal+ Kuchnia i Canal+ Online). Pyszny posiłek dla całej rodziny, po którym nie ma sterty garnków do zmycia? Ledwie kilka składników, prosty przepis i krótki czas przygotowania? Jamie Oliver udowadnia, że to możliwe, serwując jednogarnkowe dania inspirowane różnymi kuchniami świata. Te potrawy bez trudu przyrządzisz we własnej kuchni, nie urabiając się po łokcie."Wielkie projekty: Nowa Zelandia 7" (Canal+ Domo, Canal+ Online). Siódma odsłona serii o ambitnych projektach architektonicznych, realizowanym przez mieszkańców Nowej Zelandii. W tym sezonie poznamy m.in. parę budującą dom na wyspie Chatham, oddalonej o 800 kilometrów od Nowej Zelandii; małżeństwo, które chce zamieszkać nad malowniczym jeziorem Tarawera; 31-latka stawiającego okrągłą wieżę z widokiem na wyspę Kapiti. Zajrzymy też na budowę domu pasywnego i postmodernistycznego zamku. Każdy z tych projektów jest na swój sposób niezwykły i wymagający.Design jest ich pasją. Mają talent, ambicję i chęci. Czy to wystarczy, aby dołączyć do grona zawodowców? Oto trzeci sezon zmagań Brytyjczyków, pragnących zrobić karierę projektanta wnętrz. W każdym odcinku serii "Mistrzowie projektowania wnętrz" (od 19 marca, Canal+ Domo i Canal+ Online) uczestnicy zmierzą się z wyzwaniem, wyznaczonym przez Michelle Ogundehin. Będą urządzać apartamenty, sklepy, kawiarnie, bary i domy letniskowe. Czy wykażą się kreatywnością, wyczuciem stylu i odpornością na stres? Efekt ich wysiłków oceni jury złożone z ekspertów. W roli prowadzącego - Alan Carr.