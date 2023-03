Disney+ na start przez rok w prezencie z telewizją w Polsat Box

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box wprowadza nową promocję - pierwsze 12 miesięcy Disney+ w prezencie.

• Oferta obowiązuje przy wyborze pakietów telewizyjnych w trzech technologiach: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem

• Łatwiejszy dostęp do aplikacji w dekoderach

Od środy (15 marca 2023 roku) Polsat Box wprowadzi na rynek nową ofertę z Disney+. Wybierając dowolny pakiet telewizyjny od 30 zł miesięćznie z Disney+ z umową na 2 lata, klient otrzyma Disney+ przez pierwsze 12 miesięcy bez opłat, a na drugie 12 miesięcy w cenie 28,99 zł.Oferujący oryginalne produkcje na wyłączność Disney+ to tysiące odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star. Wśród wiosennych premier w serwisie znalazły się: trzeci sezon "The Mandalorian", drugi sezon serialu "Misja: Podstawówka", a także film "Duchy Inisherin", który otrzymał 9 nominacji do Oscara. Filmowych propozycji będzie więcej - Keira Knightley wystąpi w "Dusicielu z Bostonu" - prawdziwym thrillerze kryminalnym o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60.Od 15 marca dostęp do portfolio Disney+ będzie jeszcze łatwiejszy - z aplikacji będzie można korzystać na dekoderach polsat box 4K i polsat box 4K lite