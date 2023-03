Gala ONE Friday Fights 9 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątkowe popołudnie fanów sportów walki czeka największa jak dotąd gala ONE Friday Fights

• Jej ozdobą będą rewanżowy pojedynek o mistrzostwo świata wagi lekkiej w Muay Thai oraz powrót na ring legendarnego Sam-A Gaiyanghadao.

ONE Friday Fights 9

Jeśli ONE Friday Fights, to naturalnym wydaje się lokalizacja gali na Lumpinee Boxing Stadium w Bangkoku, legendarnym obiekcie, który gościł wszystkie osiem poprzednich odsłon tego widowiska. Nie inaczej będzie i tym razem - gala znów odbędzie się w tym kultowym miejscu, a tym razem na fanów czeka aż 11 intrygujących pojedynków w Muay Thai i MMA. Które z nich zapowiadają się najciekawiej?Bez wątpienia na szczycie listy znajduje się rewanż Regian Eersel vs Sinsamut Klinmee, stawką którego będzie mistrzowski pas Muay Thai w wadze lekkiej. Poprzednio obaj fighterzy zmierzyli się ze sobą na październikowej gali ONE Fight Night 3. Wielkoletni mistrz ONE Championship w kick-boxingu, Regian Eersel, przedłużył wówczas swoją znakomitą passę walk bez porażki, wygrywając z Sinsamutem Klinmee niejednogłośną decyzją sędziów i zdobywając tym samym wakujący pas wagi lekkiej w Muay Thai.Eersel miał wówczas piekielnie trudną przeprawę, bo jego rywal wspiął się na wyżyny umiejętności i niemal przez całe starcie był równorzędnym przeciwnikiem. W piątek Taj będzie chciał pójść jeszcze o krok dalej i tym razem zwyciężyć w całym pojedynku. Czy ma na to szanse? Na pewno nie stoi na straconej pozycji, doświadczenie i umiejętności fightera z Surinamu to jednak w nim nakazują upatrywać faworyta najbliższej konfrontacji.Dla wielu kibiców jednym z najważniejszych akcentów ONE Friday Fights 9 będzie powrót do ringu Sam-A Gaiyanghadao. Na Lumpinee Boxing Stadium legendarny Taj zmierzy się ze znakomitym irlandzkim fighterem, Ryanem Sheehanem. Pierwszy z nich przez lata rządził niższymi dywizjami w ONE i teraz, u kresu profesjonalnej kariery, jeszcze raz chciałby wdrapać się na szczyt. Czy będzie mu to dane i co myśli o tym Sheehan, mistrz świata ISKA i WBC Muay Thai, który w debiucie w ONE Championship będzie celował w premierową wygraną?Co jeszcze czeka kibiców w piątek w Bangkoku? Choćby wybornie zapowiadające się starcie mistrzów Lumpinee Muay Thai, Kulabdama Sor Jor Pieka Uthaia z Muangthaiem PK Saenchaiem. Obaj mają za sobą fantastyczne występy na poprzednich galach ONE - Kulabdam w świetnym stylu na ONE Friday Fights 2 odprawił z kwitkiem Sangmanee PK Saenchaia, a jego najbliższy rywal tydzień wcześniej nie miał litości dla znakomitego Uzbeka, Mavluda Tupieva. Stawką najbliższej walki będzie nie tylko prestiż, ale też możliwość potencjalnego awansu w rankingu wagi koguciej Muay Thai.Poza walkami Muay Thai w Bangkoku odbędą się również dwa pojedynki w formule MMA. W pierwszym z nich wszechstronnie uzdolniony japoński weteran, Tatsumitsu Wada, zmierzy się z debiutującym w ONE Filipińczykiem, Ernesto Montillą. Nowicjusz wygrał cztery z ostatnich pięciu walk przez poddanie i podobny scenariusz planuje wdrożyć także podczas swojego debiutu w największej azjatyckiej organizacji sportów walki. Drugą potyczką MMA będzie batalia Yoon Chang Mina z Korei Południowej z Ukraińcem Kirillem Gorobetsem.Transmisja gali ONE Friday Fights 9 w piątek (17 marca 2023 roku) od godziny 13.30 na antenie FightKlub.