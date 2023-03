Niedzielny maraton piłkarski w Canal+ z El Classico. Nowy format komentowania

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (19 marca 2023 roku) na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online • zagości "Superpiłka".

• Redakcja sportowa Canal+ przygotowała komentarz w stylu "Krótka piłka", który będzie całkowicie nowym sposobem komentowania spotkań

"Krótka piłka" to nowy format komentowania meczów, w którym spotkanie relacjonować będą gwiazdy, w towarzystwie moderatora, którym będzie dziennikarz redakcji CANAL+. Widzowie na swoim ekranie będą obserwować zarówno spotkanie, jak i to, co dzieje się w studiu komentatorskim.Transmisja w formacie "Krótkiej piki" już w niedzielę w Canal+ Online, przy okazji starcia Barcelony z Realem. Moderatorem komentarza będzie Edward Durda, a jego gośćmi na kanapie będą Piotr "Zola" Szulowski oraz Iluzjonista Y. Piotr to jeden najpopularniejszych polskich stand-uperów, który swój przydomek zawdzięcza... włoskiemu piłkarzowi Gianfranco Zoli. Piłka nożna to od urodzenia wielka pasja Szulowskiego, który przez kilka lat grał na poziomie ligi okręgowej. Miał również okazję zaprezentować swoje umiejętności w jednym z odcinków Turbokozaka!Iluzjonista Y to jeden z najpopularniejszych iluzjonistów młodego pokolenia. Jego profile w mediach społecznościowych śledzi ponad dwa miliony fanów. Jego kanał na YouTube to największy w Polsce kanał o tematyce iluzjonistycznej. Swoimi sztuczkami zaskakiwał już Roberta Lewandowskiego, Mike'a Tysona, a teraz przyszedł czas na Edwarda Durdę, Piotra "Zolę" Szumowskiego oraz widzów Canal+ Online.To nie jedyna niespodzianka dla widzów CANAL+ online. Oprócz komentarza w stylu "Krótka piłka" równolegle dostępna będzie również transmisja MULTICAM. Co to oznacza dla widzów? Na oddzielnym kanale, podczas transmisji meczu stale prezentowany będzie obraz z kamery głównej, kamery zbliżeniowej - skoncentrowanej na zawodniku, kamer umieszczonych w oraz nad bramką, kamery obserwującej z bliska reakcje trenerów oraz dodatkowo przez cały mecz wyświetlane będą grafiki z najciekawszymi statystykami.19 marca El Clasico w Canal+ Online będzie można zatem oglądać w trzech różnych wersjach.Osoby, które nie będą mogły zdecydować się na jedną wersję, będą mogły śledzić wszystkie warianty na jednym ekranie. Korzystając z funkcji Multi-Live, która jest ciekawą funkcjonalnością serwisu Canal+ Online i pozwala jednocześnie oglądać dwa, trzy, a nawet cztery kanały w tym samym momencie. Każdy widz, będzie mógł na jednym ekranie śledzić wszystkie opcje jednocześnie. Pamiętając o tym, że tego samego dnia, o tej samej godzinie co El Clasico rozpocznie się finał tenisowego Indian Wells, będzie to bardzo pożądana funkcja. Bardzo realnym scenariuszem jest udział w tym meczu Igi Świątek, która jak na razie bez problemów pokonuje kolejne, turniejowe rywalki.