Nadchodzi nowy kanał Cartoonito. Zastąpi Boomerang. Co w ramówce?

W Polsce Cartoonito zastąpi kanał Boomerang. Rebranding stacji jest częścią globalnej strategii Warner Bros. Discovery, która zakłada ujednolicenie nazewnictwa kanałów pod kątem dostępnej na nich oferty programowej.Kanał telewizyjny dedykowany jest dzieciom w wieku 2-6 lat, ich rodzicom i opiekunom. Cartoonito to miejsce, gdzie przedszkolaki mogą być kimkolwiek tylko chcą, gdzie docenia się ich unikalny potencjał oraz oryginalność. Marka wierzy, że każde dziecko jest wyjątkowe, i zapewnia mu przestrzeń do śmiechu oraz wychodzenia poza wyznaczone przez innych ramy, gdzie szacunek, empatia i inkluzywność są na porządku dziennym.- mówi Vanessa Brookman, Senior Vice President, Kids & Family EMEA dla Warner Bros. Discovery. -- dodaje.W ramówce Cartoonito nowe seriale, a także kontynuacja już popularnych wśród widzów produkcji:To przygodowy serial pełen akcji pokazujący perypetie najbardziej bohaterskich pojazdów z uniwersum DC. Produkcja skupia się na radosnej ekipie Batwheels - małych pojazdach z supermocami. Pokazuje również przeszkody, na jakie trafiają dziecięce postaci podczas utarczek z przeciwnikami i jak te sytuacje przekładają się na życiowe lekcje.. Serial zbudowany na fundamencie animowanej komedii, ikonicznych "Zwariowanych Melodiach". Wnosi do świata Cartoonito zwariowany humor i komedię slapstickową: prezentuje ją małym widzom w zupełnie nowym świetle! Królik Bugs i Króliczka Lola zarządzają ekipą budowniczych w firmie, która być może nie powinna zbliżać się do placu budowy. Jednak pracując wspólnie jako zespół, Kaczor Daffy, Świnka Porky, Tweety i inni używają narzędzi i superpojazdów, by stworzyć jedne z najbardziej zwariowanych konstrukcji.. Komediowa animacja 3D pełna akcji i międzygwiezdnych przygód Elli i jej przyjaciół. Bohaterowie odkrywają niesamowitość komet, planet i innych wyjątkowych rzeczy, które tworzą ich dom. Jest nim kosmiczna Droga Mleczna.. Animacja wyprodukowana na podstawie viralowego hitu YouTube. Opowiada o perypetiach uroczego małego pająka. Razem z przyjaciółmi Lucas odkrywa otaczający ich świat - a jest on wielki.. Serial pokazuje perypetie społeczności uroczych Grzybaszków, które uwielbiają ekscytujące przygody. Aktywność jest dla nich samą przyjemnością! Dzięki temu, każdy Grzybaszek uczy się swoich możliwości i poznaje własne ograniczenia. Dorastanie nie zawsze jest łatwe dla tych kieszonkowych strażników lasu, ale każdy spędzony razem dzień jest piękny.Czas wyruszyć w podróż śladami Lokomotywy Numer Jeden i jego przyjaciół. Postacie przeżywają najzabawniejsze i najbardziej muzykalne przygody na całej wyspie Sodor! Serial został wyprodukowany w stylu tętniącej życiem animacji 2D. Pokazuje perypetie pięciu małych lokomotyw: Tomka, jego najlepszego przyjaciela Piotrusia, rywala Diesla, odważnej podróżniczki Nii i nowej, superszybkiej elektrycznej lokomotywy Kany.. Animowany serial stworzony na podstawie klasycznej książki "O czym szumią wierzby" Kennetha Grahame'a. Produkcja celebruje życie na wsi i pokazuje zabawne przygody Toada, Ratty, Mole i Hedge nad brzegiem rzeki. Uczą się oni odwagi, szacunku i poznają wartość przyjaźni.Kanał Cartoonito będzie dostępny w ofertach telewizji satelitarnych, kablowych, IPTV i internetowych, m.in. w Polsat Box, Canal+, Orange, UPC, Vectra, Multimedia Polska, Netia, Toya, Inea.