"Kocha, lubi, pasuje". Nowy program randkowy wiosną w TTV

Łukasz Szewczyk

• Podobno ideały nie istnieją. Jeśli to prawda, to dlaczego swojego ideału po prostu... nie stworzyć?

• Wiosną 2023 na antenie TTV nowy program randkowy "Kocha, lubi, pasuje"

W nowym formacie randkowym stacji TTV każdy, niezależnie od wieku i płci ma szansę na miłość i to zwiększoną razy siedem. W "Kocha, lubi, pasuje" single i singielki stworzą wizerunek partnera idealnego, po czym spotkają się z siódemką kandydatów spełniających te wymagania. Teraz to nie wygląd, a charakter okaże się najważniejszy w znalezieniu swojej drugiej połówki. Kocha, lubi, pasuje... a może powie pas tej relacji? Jedno jest pewne - wybór dla nikogo nie będzie łatwy - mimo, że kandydatów jest kilku, to prawdziwa miłość może być tylko jedna.Format ("Game of clones") został stworzony przez Youngest Media, a dystrybuowany przez Dentsu. Za produkcję polskiej wersji odpowiada firma Well Well Productions.