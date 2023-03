NASCAR Cup Series - Ambetter Health 400 w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Atlanta Motor Speedway to kolejny przystanek na tegorocznej mapie cyklu NASCAR Cup Series.

• Transmisja w Motowizji.

Wyścigi na torach typu superspeedway są niezwykle zacięte i wyrównane. Specyfika samochodów i samych obiektów pozwala na ciągłą jazdę bok w bok, przez cały czas trwania rywalizacji. Atlanta Motor Speedway to obiekt nieco inny niż Daytona czy Talladega, jednak i tutaj po przebudowie obiektu można dostrzec klasyczne elementy tego typu wyścigów.Początek sezonu to całkowita dominacja kierowców Chevroleta. Wygrali oni wszystkie dotychczasowe wyścigi. Rywalizacja w Phoenix mogła zakończyć się zwycięstwem Forda, ale Harison Burton, który przebił oponę kilka okrążeń przed końcem wywołał żółtą flagę, która pozbawiła Kevina Harvicka szans na triumf. Po restarcie w ścisłej końcówce kierowca Stewart-Haas Racing nie był w stanie rywalizować z kierowcami, którzy wymienili w alei serwisowej tylko zewnętrzne opony. Harvick jako jedyny wymienił pełny komplet, co okazało się chybioną decyzją taktyczną. Wraz z utratą prowadzenia przepadła wizja dziesiątego triumfu na Phoenix Raceway, co pozwoliłoby Harvickowi dołączyć do wąskiej grupy kierowców, którym w przeszłości udało się osiągnąć podobny sukces.Wyścig w Arizonie padł łupem Williama Byrona, który wygrał drugi raz z rzędu. Podczas ubiegłorocznego wyścigu wiosennego na torze Atlanta Motor Speedway Byron także był zwycięzcą. Wówczas był to jego pierwszy triumf w sezonie. Przy aktualnej formie powrót do Georgii może okazać się dla Byrona kolejną szansą na sukces. Będzie miał jednak poważnego konkurenta w osobie Kyle'a Larsona. Jeden z pozostałych kierowców Hendrick Motorsports od trzech tygodni pokazuje dobre tempo, ale póki co, nie był w stanie pokonać Byrona. Prócz tej dwójki warto zwrócić uwagę także na zwycięzcę Daytony 500 - Ricky'ego Stenhouse'a Jr., oraz na Ryana Blaney'a. Ten drugi nie wygrał wprawdzie od ponad roku żadnego punktowanego wyścigu NASCAR Cup Series, ale dobry rezultat z Phoenix może dodać mu skrzydeł w Atlancie. Blaney od zawsze był szybki na obiektach tego typu.Ambetter Health 400 na żywo na antenie Motowizji już w najbliższą niedzielę 19 marca. Początek transmisji około godziny 20:40 - tuż po Rajdzie Meksyku, który przez cały weekend będzie towarzyszył widzom Motowizji. Rywalizację NASCAR Cup Series skomentują jak zwykle Michał Budziak i Szymon Tworz. W trakcie niedzielnej transmisji na widzów będzie czekał także kolejny konkurs.Transmisje NASCAR w Motowizji:Niedziela (19 marca):● godz. 20.30: NASCAR Cup Series 2023 Atlanta Motor SpeedwayNiedziela (26 marca):● godz. 21.30: NASCAR Cup Series 2023 Circuit of the Americas