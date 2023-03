Nowa forumła w świecie sportów walki. Pierwsza gala 8TKO w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Organizacja Enfusion poszukuje nowych wyzwań i prób doszlusowania popularnością do ONE Championship i GLORY.

• Najnowszą inicjatywą jest 8TKO, gala w formie turnieju w jednej kategorii wagowej.

• Najbliższa gala w Fightklubie

Gala 8TKO w Fightklubie

8TKO to nowy pomysł Enfusion, którym organizacja chce rzucić rękawice swoim największym konkurentom z pogranicza MMA i kick-boxingu, ONE Championship i GLORY. Ogłoszono go światu dopiero w tym roku, a na gospodarza pierwszych eventów wybrano holenderski Alkmaar. Format będzie bardzo zbliżony do znanego z K-1 World Grand Prix.W określonej kategorii wagowej do rywalizacji stanie 12 zawodników, którzy najpierw będą mierzyli się w eliminacjach. Zwycięzcy tych walk zapewnią sobie przepustkę do turnieju finałowego. W nim w fazie pucharowej walczyła będzie ósemka - sześciu powyższych fighterów oraz dodatkowo dwóch z dzikimi kartami, z których jedna będzie zarezerwowana dla obrońcy tytułu z poprzedniego roku.Na takich zasadach odbędą się turnieje w kategoriach do 61, 70 i 80 kg oraz w wadze open. Dwa tygodnie temu, także w Alkmaarze, miały miejsce premierowe zawody, w wadze do 70 kg. W najbliższy weekend w Holandii w szranki staną zawodnicy o 10 kg ciężsi. Będzie to jednocześnie pierwszy turniej z cyklu 8TKO, jaki kibice w naszym kraju będą mogli zobaczyć na żywo w Fightklubie.- mówił w podcastie Telegraaf "De Rechtse Directe" Edwin van Os, Dyrektor Generalny Enfusion. -- dodaje.Nowa organizacja pierwotnie nosiła nazwę T8KO, wymawianą jako Tate KO. Był to wyraz uznania dla słynnego, choć i kontrowersyjnego weterana Enfusion, Andrew Tate'a, który wraz ze swoim bratem Tristianem mieli być partnerami medialnymi cyklu. Ostatecznie organizacja wycofała się z tego pomysłu kiedy Tate został... aresztowany przez policję. Uzgodniono, że do czasu zakończenia dochodzenia nazwa zostanie zmieniona, dlatego jej finalne brzmienie to 8TKO.W najbliższą sobotę w Alkmaarze będzie miał miejsce turniej eliminacyjny w wadze do 80 kilogramów. Przed nami sześć pojedynków z udziałem zawodników, którzy w środowisku kick-boxingu są już rozpoznawalnymi markami. Niektórzy z nich mają na koncie po kilkanaście pojedynków w Enfusion, co gwarantuje, że przed nami fantastycznie zapowiadający się wieczór, który obfitować powinien w znakomite walki.Gala 8TKO Enfusion w sobotę (18 marca) o godz. 21.15 na żywo w Fightklubie.